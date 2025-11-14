0 800 307 555
В наступному році Київ планує закупити нові вагони: де візьмуть кошти

Казна та Політика
109
На інвестиційному форумі, який проходить в Берліні, Київ та «Європейський банк реконструкції та розвитку» ведуть переговори щодо закупівлі нових вагонів метро на суму до 150 млн євро.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Київ та ЄБРР активно ведуть переговори щодо втілення проєкту «Київ Метро», спрямованого на покращення інфраструктури громадського транспорту столиці.
«Йдеться про закупівлю нових вагонів метро, на суму фінансування до 150 млн євро. Сподіваємось на його успішну реалізацію в 2026 році», — написав Віталій Кличко.
Він нагадав, що наразі за підтримки ЄБРР в Києві відбувається модернізація транспортної інфраструктури та системи централізованого теплопостачання.
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіІнвестиції
