В наступному році Київ планує закупити нові вагони: де візьмуть кошти
На інвестиційному форумі, який проходить в Берліні, Київ та «Європейський банк реконструкції та розвитку» ведуть переговори щодо закупівлі нових вагонів метро на суму до 150 млн євро.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Київ та ЄБРР активно ведуть переговори щодо втілення проєкту «Київ Метро», спрямованого на покращення інфраструктури громадського транспорту столиці.
«Йдеться про закупівлю нових вагонів метро, на суму фінансування до 150 млн євро. Сподіваємось на його успішну реалізацію в 2026 році», — написав Віталій Кличко.
Він нагадав, що наразі за підтримки ЄБРР в Києві відбувається модернізація транспортної інфраструктури та системи централізованого теплопостачання.
Поділитися новиною
Також за темою
Працевлаштування осіб з інвалідністю: які зміни з січня 2026 року (розмір штрафів)
Нові правила для визначення критично важливих підприємств
МВФ анонсував початок роботи над новою програмою для України
В наступному році Київ планує закупити нові вагони: де візьмуть кошти
«Нафтогаз» підписав грантову угоду з ЄІБ на 127 мільйонів євро
Прокуратура зобов’язала повернути столичній громаді земельну ділянку на Троєщині (фото)