В МОЗ повідомили, коли українцім можуть виписати Е-рецепт — Finance.ua

В МОЗ повідомили, коли українцім можуть виписати Е-рецепт Сьогодні 09:37 — Особисті фінанси

Цієї весни українці зможуть виписувати рецепти на ліки за спрощеною системою: з квітня цього року громадяни зможуть оформляти для себе електронні рецепти.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України в Facebook, уточнивши, що нова методика торкнеться тих препаратів, які зафіксовані в Державному реєстрі лікарських засобів.

"Електронний рецепт пошириться на всі готові лікарські засоби, що містяться в Державному реєстрі лікарських засобів і підлягають відпуску за рецептом лікаря.

Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної або приватної клініки або ж лікар-ФОП. Для цього установі не потрібно мати договір з НСЗУ", — йдеться в повідомленні.

У МОЗ зазначили, що такий е-рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем, проте пацієнт повинен бути обов’язково зареєстрований в ЕСОЗ — електронній системі охорони здоров’я.

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