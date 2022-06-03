В Мін’юсті розповіли, скільки Україна витрачає на утримання одного полоненого росіянина — Finance.ua

Щомісяця на утримання одного військовополоненого потрібно щонайменше 3 тисяч гривень.
Про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, повідомляється на сторінці Мінюсту у Facebook.
«Щомісяця на харчування, одяг, засоби гігієни та комунальні платежі для одного військовополоненого потрібно 3 тисячі гривень. Плюс витрати на медичне обладнання, ліки, зарплату персоналу», — зазначила вона.
За словами Висоцької, такі витрати виправдані, адже умови утримання військовополонених мають відповідати Женевській конвенції.
«Живі та здорові російські полонені — необхідний обмінний фонд для повернення додому полонених українців з росії та з тимчасово підконтрольних їй територій», — наголосила заступниця міністра.
На початку квітня тодішня уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова розповідала, що на утримання російських військовополонених витрачають, «як і на наших звичайних затриманих» — від 50 до 100 гривень на добу, або ж 1550-3100 гривень на місяць.