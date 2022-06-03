В Мін’юсті розповіли, скільки Україна витрачає на утримання одного полоненого росіянина — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Мін’юсті розповіли, скільки Україна витрачає на утримання одного полоненого росіянина

Вчора 09:45Казна та Політика
362
Щомісяця на утримання одного військовополоненого потрібно щонайменше 3 тисяч гривень.
Про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, повідомляється на сторінці Мінюсту у Facebook.
«Щомісяця на харчування, одяг, засоби гігієни та комунальні платежі для одного військовополоненого потрібно 3 тисячі гривень. Плюс витрати на медичне обладнання, ліки, зарплату персоналу», — зазначила вона.
За словами Висоцької, такі витрати виправдані, адже умови утримання військовополонених мають відповідати Женевській конвенції.
«Живі та здорові російські полонені — необхідний обмінний фонд для повернення додому полонених українців з росії та з тимчасово підконтрольних їй територій», — наголосила заступниця міністра.
На початку квітня тодішня уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова розповідала, що на утримання російських військовополонених витрачають, «як і на наших звичайних затриманих» — від 50 до 100 гривень на добу, або ж 1550-3100 гривень на місяць.
За матеріалами: УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.