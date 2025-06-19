В Microsoft попередили про наближення «нескінченного робочого дня» — Finance.ua

В Microsoft попередили про наближення «нескінченного робочого дня»
Фахівці Microsoft проаналізували великий масив анонімізованих даних користувачів Microsoft 365, включаючи електронну пошту, відеодзвінки та чати. Дослідження виявило нову тенденцію в організації праці: традиційні межі робочого дня поступово зникають.
Співробітники починають працювати раніше і завершують робочий день пізніше, ніж будь-коли. Значно зросла кількість користувачів, які підключаються до роботи вже о 6-й ранку. Близько 40% із них у цей час перевіряють пошту та розставляють пріоритети завдань на день.
Починаючи з 8-ї ранку, чати в Microsoft Teams стають популярнішими за електронну пошту, а основна кількість зустрічей припадає на проміжки з 9:00 до 11:00 та з 13:00 до 15:00. Найбільш завантаженим днем для дзвінків виявився вівторок (23% від загальної кількості), тоді як у п’ятницю їх найменше (16%). Особливе занепокоєння в дослідників викликає зростання числа нарад після 20:00 — за рік їхня кількість зросла на 16%.
Крім того, використання електронної пошти у вихідні суттєво збільшилось: близько 20% співробітників перевіряють пошту до полудня в суботу та неділю, а понад 5% повертаються до неї ввечері в неділю.
У середньому працівник щодня отримує 117 листів та 153 повідомлення в Teams, що призводить до відволікань кожні дві хвилини. Ще більш тривожна тенденція — понад 50 повідомлень надсилаються або приймаються поза межами стандартного робочого часу.
На думку експертів, ці дані свідчать про формування так званого «нескінченного робочого дня». Це явище пов’язане з гібридними графіками та зростаючим навантаженням на працівників. Автори дослідження вважають, що штучний інтелект може частково допомогти вирішити цю проблему, взявши на себе частину завдань.
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