В магазинах Польщі зʼявилися набори для виживання — Finance.ua

В магазинах Польщі зʼявилися набори для виживання Сьогодні 17:35

В Польщі супермаркети Biedronka почали продавати рюкзаки, які можна вважати евакуаційними комплектами на випадок війни або інших надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє inPoland.

Рюкзаки містять набір предметів, необхідних для виживання в екстрених умовах, таких як ліхтарик з режимом SOS, розпалювач для вогню, термоспальник з карабіном і свистком. Це корисне спорядження у ситуаціях, коли потрібно швидко знайти вихід з лісу або іншої небезпечної місцевості.

Вартість рюкзака становить 129 злотих (1380 грн).

Зазначається, що опис рюкзака не містить чітких вказівок, що це «евакуаційний рюкзак», проте його комплектація нагадує інструкції з підготовки до евакуації, які є на сайті Урядового центру безпеки Польщі (RCB). Рюкзак має різноманітні аксесуари, які корисні під час евакуації або виживання в природних умовах.

Зауважується, що ці рюкзаки можуть бути зручним і доступним варіантом для багатьох, незважаючи на наявні офіційні рекомендації по підготовці до евакуації в Україні та Польщі.

Раніше міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі закликало громадян республіки зробити запаси на три дні автономного виживання у разі кризових ситуацій.

Єврокомісія також рекомендує, щоб у всіх європейських домогосподарствах були запаси води, медикаментів, батарейок та продуктів, щоб протриматися протягом 72 годин без допомоги з зовнішнього джерела у разі кризи.

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