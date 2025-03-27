В магазинах Польщі зʼявилися набори для виживання — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В магазинах Польщі зʼявилися набори для виживання

65
В Польщі супермаркети Biedronka почали продавати рюкзаки, які можна вважати евакуаційними комплектами на випадок війни або інших надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляє inPoland.
Рюкзаки містять набір предметів, необхідних для виживання в екстрених умовах, таких як ліхтарик з режимом SOS, розпалювач для вогню, термоспальник з карабіном і свистком. Це корисне спорядження у ситуаціях, коли потрібно швидко знайти вихід з лісу або іншої небезпечної місцевості.
Вартість рюкзака становить 129 злотих (1380 грн).
Зазначається, що опис рюкзака не містить чітких вказівок, що це «евакуаційний рюкзак», проте його комплектація нагадує інструкції з підготовки до евакуації, які є на сайті Урядового центру безпеки Польщі (RCB). Рюкзак має різноманітні аксесуари, які корисні під час евакуації або виживання в природних умовах.
Зауважується, що ці рюкзаки можуть бути зручним і доступним варіантом для багатьох, незважаючи на наявні офіційні рекомендації по підготовці до евакуації в Україні та Польщі.
Раніше міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі закликало громадян республіки зробити запаси на три дні автономного виживання у разі кризових ситуацій.
Єврокомісія також рекомендує, щоб у всіх європейських домогосподарствах були запаси води, медикаментів, батарейок та продуктів, щоб протриматися протягом 72 годин без допомоги з зовнішнього джерела у разі кризи.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems