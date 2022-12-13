В листопаді уповільнилось поповнення парку електромобілів: названо найпопулярніше авто — Finance.ua

В листопаді уповільнилось поповнення парку електромобілів: названо найпопулярніше авто Сьогодні 20:01 — Технології&Авто

Впродовж листопада українці придбали та зареєстрували 1447 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Про це повідомляє Укравтопром.

Відносно попереднього місяця поповнення парку електромобілів уповільнилось, від жовтневого результату відставання становило 10%.

Однак у порівнянні з листопадом минулого року попит на електричні авто зріс майже на 60%. В листопаді майже 15 тис. вживаних легковиків поповнили автопарк України.

За місяць в Україні було реалізовано майже півтисячі комерційних авто. Основну масу зареєстрованих у жовтні електромобілів склали легкові авто — 1383 шт. (278 нових та 1105 уживаних).

Найпопулярнішим електрокаром в Україні залишається NISSAN Leaf. За місяць українську реєстрацію отримали 248 авто.

Другий результат у VOLKSWAGEN ID.4 — 207 шт.

На третьому місці TESLA Model 3 — 129 шт.

Четверта за популярністю модель — VOLKSWAGEN e-Golf (84 шт.). Замикає ТОП-5 ринку електромобілів — TESLA Model Y, в заліку якої 75 реєстрацій у листопаді.

Електричних комерційних авто у минулому місяці було зареєстровано 64 шт. (1 новий). В цьому сегменті першість традиційно за RENAULT Kangoo Z.E. — 30 шт.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 12 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення, що у півтора раза більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

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