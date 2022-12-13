В листопаді уповільнилось поповнення парку електромобілів: названо найпопулярніше авто — Finance.ua
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В листопаді уповільнилось поповнення парку електромобілів: названо найпопулярніше авто

Технології&Авто
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Впродовж листопада українці придбали та зареєстрували 1447 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Про це повідомляє Укравтопром.
Відносно попереднього місяця поповнення парку електромобілів уповільнилось, від жовтневого результату відставання становило 10%.
Однак у порівнянні з листопадом минулого року попит на електричні авто зріс майже на 60%. В листопаді майже 15 тис. вживаних легковиків поповнили автопарк України.
За місяць в Україні було реалізовано майже півтисячі комерційних авто. Основну масу зареєстрованих у жовтні електромобілів склали легкові авто — 1383 шт. (278 нових та 1105 уживаних).
Найпопулярнішим електрокаром в Україні залишається NISSAN Leaf. За місяць українську реєстрацію отримали 248 авто.
Другий результат у VOLKSWAGEN ID.4 — 207 шт.
На третьому місці TESLA Model 3 — 129 шт.
Четверта за популярністю модель — VOLKSWAGEN e-Golf (84 шт.). Замикає ТОП-5 ринку електромобілів — TESLA Model Y, в заліку якої 75 реєстрацій у листопаді.
Електричних комерційних авто у минулому місяці було зареєстровано 64 шт. (1 новий). В цьому сегменті першість традиційно за RENAULT Kangoo Z.E. — 30 шт.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 12 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення, що у півтора раза більше, ніж за аналогічний період 2021 року.
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За матеріалами:
Finance.ua
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