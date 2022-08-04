В липні до Польщі імпортували найменше вживаних авто з 2004 року — Finance.ua

В липні до Польщі імпортували найменше вживаних авто з 2004 року Вчора 19:14 — Особисті фінанси

В липні до Польщі імпортували найменше вживаних авто з 2004 року

Протягом липня в Польщі зареєстрували 62 766 вживаних легковиків з-за кордону. Такий показник виявився не лише найнижчим у 2022 році, але й з моменту вступу країни до Європейського Союзу.

Про це пише Інститут досліджень авторинку.

Імпорт зменшується, а середній вік авто зростає

Загалом за перші сім місяців 2022 року поляки привезли з-за кордону 466 017 авто з пробігом, що на 16,3% менше, ніж попереднього 2021 року. Найбільше впав імпорт машин з Німеччини, яка незмінно залишається найпопулярнішою країною для купівлі вживаних авто поляками. З початку року з цієї країни в Польщу привезли 242,8 тисячі вживаних легковиків, що становить 52,1% від загальної кількості.

Загалом перелік найпопулярніших країн для купівлі вживаних авто поляками виглядає так:

Німеччина — 242 747 позицій (-25,5%); Франція — 60 782 шт. (+4,1%); Бельгія — 31 505 шт. (-14,6%); Нідерланди — 24 834 шт. (+2,2%); США — 21 159 шт. (+6,8%).

Також експерти відзначають зародження нового тренду — імпорт вживаних легковиків з Норвегії, звідки найчастіше привозять електричний Nissan Leaf. З початку року поки імпортували лише 143 штуки таких моделей, проте динаміка позитивна.

Ще один помітний тренд — зростання середнього віку імпортних авто. За підсумками липня він складає рекордні 12,7 року. При цьому бензинові автомобілі виявилися старішими — їх середній вік 13,7 року. Натомість наймолодші — вживані електромобілі з-за кордону, їх середній вік зафіксований на рівні 5,8 року.

Чому в Польщі зменшився імпорт вживаних авто

Імпорт повністю залежний від наявності автомобілів ринках інших країн, каже Войцех Джевєцкі, голова польського Інституту досліджень авторинку SAMAR.

«Дефіцит нових авто тягне за собою дефіцит і вживаних авто, що врешті призводить до підвищення цін. Оскільки купівельна спроможність поляків не змінюється, імпортери все частіше привозять дешевші і старіші автомобілі. У результаті, окрім зростання цін, ми спостерігаємо також збільшення середнього віку імпортних авто», — сказав він.

Також експерт додає, що через високу інфляцію поляки можуть собі дозволити менше за ті ж гроші. У випадку з вживаними автомобілями це означає спад як імпорту, так і загалом продажів. Частина нинішніх власників автомобілів вирішує продовжити їх експлуатацію, а ті, хто не має машини, або купують старіші транспортні засоби, про що свідчить зростання середнього віку, або взагалі відкладають купівлю.

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