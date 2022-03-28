В Києві та Київській області все житло, яке було втрачено, буде відновлено, – перший заступник голови КМДА — Finance.ua

Микола Поворозник зауважив, що необхідно фіксувати всі зруйновання будівель, аби згодом отримати відшкодування або ж відновити будівлю.
«Влада не залишить нікого, хто потрапив в біду та через війну залишився без житла», — сказав він в ефірі Espreso TV.
Поворозник додав, що руйнування також фіксує поліція, прокуратура та відповідні міські служби.
Також він зазначив, що незабаром функція фіксування пошкодженого або зруйнованого майна з’явиться у додатку «Дія».
Окрім того, перший заступник голови КМДА зауважив, що згодом будуть програми по відшкодування коштів тим, хто був змушений виїхати зі своїх міст: «Проте про це ще говорити зарано, передовсім потрібно перемогти, а потім уже зайнятись питанням відновлення та компенсації», — сказав Поворозник.
Довідка Finance.ua:
уряд схвалив постанову, що дозволить українцям через Дію надіслати повідомлення й зафіксувати факт пошкоджень майна внаслідок дій російських окупантів;
як відшкодувати збитки, якщо ваше майно знищено під час війни.