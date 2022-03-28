В Києві та Київській області все житло, яке було втрачено, буде відновлено, – перший заступник голови КМДА — Finance.ua
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В Києві та Київській області все житло, яке було втрачено, буде відновлено, – перший заступник голови КМДА

Вчора 12:00Казна та Політика
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Фото: ДСНСФото: ДСНС
Микола Поворозник зауважив, що необхідно фіксувати всі зруйновання будівель, аби згодом отримати відшкодування або ж відновити будівлю.
«Влада не залишить нікого, хто потрапив в біду та через війну залишився без житла», — сказав він в ефірі Espreso TV.
Поворозник додав, що руйнування також фіксує поліція, прокуратура та відповідні міські служби.
Також він зазначив, що незабаром функція фіксування пошкодженого або зруйнованого майна з’явиться у додатку «Дія».
Окрім того, перший заступник голови КМДА зауважив, що згодом будуть програми по відшкодування коштів тим, хто був змушений виїхати зі своїх міст: «Проте про це ще говорити зарано, передовсім потрібно перемогти, а потім уже зайнятись питанням відновлення та компенсації», — сказав Поворозник.

Довідка Finance.ua:

  • уряд схвалив постанову, що дозволить українцям через Дію надіслати повідомлення й зафіксувати факт пошкоджень майна внаслідок дій російських окупантів;
  • як відшкодувати збитки, якщо ваше майно знищено під час війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Espreso.tv
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