Як відшкодувати збитки, якщо ваше майно знищено під час війни — Finance.ua

Як відшкодувати збитки, якщо ваше майно знищено під час війни

Вчора 11:11 — Особисті фінанси

росія, шляхом вторгнення на українські землі, розв’язала кровопролитну війну проти нашої країни рано вранці 24 лютого. За цей час територію всієї нашої країни окупанти обстрілюють зі всілякої зброї, завдаючи часто нищівного та непоправного удару як державній інфраструктурі, так і майну простих громадян, повідомляє Сегодня.

Про те, що робити українцям, які під час активних бойових дій втратили житло чи транспорт, розповіла депутат Київської міської ради Ксенія Семенова.

За її словами, алгоритм дій має бути таким:

важливо зберегти документи про право власності на майно, технічний паспорт, наскільки можна — зробити копії, а також актуальну виписку про перебування майна у власності з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (це можна зробити на порталі «Дія»);

якщо сталася пожежа або майно перебуває в аварійному стані — потрібно дзвонити рятувальникам, які усунуть наслідки та складуть відповідний акт. Не забудьте отримати копію акта та звернутися до відповідної райдержадміністрації із заявою про складання акта обстеження житла. Також можна скласти акт руйнування самостійно із сусідами. Сусіди у цій ситуації — важливі люди, тому якщо вони стали свідками руйнування (пожежі, обстрілу тощо) — нехай вони дадуть письмові пояснення.

фото- та відеофіксація руйнувань, а якщо буде можливість — збирайте та зберігайте статті, фото та відео ЗМІ щодо відповідних фактів. Щодо житла — спробуйте зібрати квитанції на рухоме майно (наприклад, побутову техніку, яка була в будинку), фото майна до та після.

зверніться із заявою про злочин до правоохоронних органів з наданням вищеперелічених доказів руйнування майна та обов’язково отримайте витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

матеріали пізніше також завантажте на сайт. На цьому ресурсі збирають докази злочинів росії для подальшого відшкодування збитків.

Щодо страхових виплат: страховий випадок на території, на якій діє воєнний стан, теоретично не є підставою для відмови у страховій виплаті.

Проте, швидше за все, страховики не виплачуватимуть збитків, завданих майну внаслідок воєнних дій — обстрілів, бомбардувань тощо. Це стандартний виняток у договорах страхування майна.

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