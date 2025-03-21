В Києві стартували тендери на ремонт пішохідного мосту та переходу (бюджет) — Finance.ua

В Києві стартували тендери на ремонт пішохідного мосту та переходу (бюджет)
В Києві оголошено тендери на проведення поточного ремонту двох об’єктів — пішохідного мосту на вул. Миколи Голего та пішохідного переходу на Столичному шосе біля СТО-3.
Які об’єкти відремонтують
- Пішохідний міст на вул. Миколи Голего був збудований у 2004 році. З того часу капітальний ремонт не проводився, що призвело до утворення дефектів у несучих конструкціях. Затримка ремонту може призвести до подальшого руйнування окремих елементів та всієї споруди.
Очікувана вартість закупівлі — 48,47 млн грн. Підрядника оберуть за результатами процедури закупівлі.
- Пішохідний перехід на Столичному шосе біля СТО-3 був збудований у 2006 році. Відсутність капітального ремонту призвела до виникнення дефектів у несучих конструкціях. Своєчасне проведення поточного ремонту допоможе запобігти подальшій деградації споруди.
Очікувана вартість закупівлі — 39,26 млн грн. Підрядника визначать за результатами процедури закупівлі.
Про ремонтні роботи
На обох штучних спорудах проєкт передбачає ремонт:
- прогонових будов;
- опор;
- пішохідної частини споруди;
- сходів.
На пішохідному мосту на вул. Миколи Голего також передбачено ремонт ліфтових шахт.
Прийом пропозицій триватиме до 29 березня 2025 року.
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