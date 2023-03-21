В Китаї стартували продажі електричного фургона Matrix за $4200 із запасом ходу 120 км (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Китаї стартували продажі електричного фургона Matrix за $4200 із запасом ходу 120 км (фото)

Технології&Авто
40
В Китаї стартували продажі електричного фургона Matrix за $4200 із запасом ходу 120 км (фото)
В Китаї стартували продажі електричного фургона Matrix за $4200 із запасом ходу 120 км (фото), Фото: CarNewsChina
Шанхайський стартап Matrix Motors, заснований у 2012 році за підтримки Alibaba, 16 березня представив оновлений електричний фургон Matrix 01. Вперше «01» вийшов на ринок у 2021 році і на той момент коштував 6800 доларів. Нова версія на 2600 доларів дешевша.
Matrix 01- це вантажівка для доставки «останньої милі» (канал, що сполучає кінцеве обладнання з вузлом доступу провайдера. — Ред.). При колісній базі 2350 мм вона досягає 3490 мм у довжину, 1465 мм у ширину та 1685 мм у висоту. Об’єм вантажного відсіку — від 2300 до 2600 літрів.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
У кабіні — два окремі крісла із високими спинками, пасажирське за потреби можна зняти. Вже «у базі» Matrix 01 оснащений цифровою панеллю приладів та камерою заднього виду.
Максимальна потужність електродвигуна — 20 к.с. Піковий крутний момент — 90 Нм. Тяговий акумулятор — літій-залізо-фосфатний (LFP) ємністю 10,36 кВт•год. Паспортний запас ходу — 120 км у китайському вимірювальному циклі CLTC. За максимальної зарядки 3,3 кВт батарея поповнюється до повної ємності за 4 години, при меншій потужності — за 8 годин.
За матеріалами:
Autogeek
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.