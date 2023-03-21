В Китаї стартували продажі електричного фургона Matrix за $4200 із запасом ходу 120 км (фото) — Finance.ua

В Китаї стартували продажі електричного фургона Matrix за $4200 із запасом ходу 120 км (фото) Сьогодні 05:20 — Технології&Авто

В Китаї стартували продажі електричного фургона Matrix за $4200 із запасом ходу 120 км (фото), Фото: CarNewsChina

Шанхайський стартап Matrix Motors, заснований у 2012 році за підтримки Alibaba, 16 березня представив оновлений електричний фургон Matrix 01. Вперше «01» вийшов на ринок у 2021 році і на той момент коштував 6800 доларів. Нова версія на 2600 доларів дешевша.

Matrix 01- це вантажівка для доставки «останньої милі» (канал, що сполучає кінцеве обладнання з вузлом доступу провайдера. — Ред.). При колісній базі 2350 мм вона досягає 3490 мм у довжину, 1465 мм у ширину та 1685 мм у висоту. Об’єм вантажного відсіку — від 2300 до 2600 літрів.

Фото: CarNewsChina

У кабіні — два окремі крісла із високими спинками, пасажирське за потреби можна зняти. Вже «у базі» Matrix 01 оснащений цифровою панеллю приладів та камерою заднього виду.

Максимальна потужність електродвигуна — 20 к.с. Піковий крутний момент — 90 Нм. Тяговий акумулятор — літій-залізо-фосфатний (LFP) ємністю 10,36 кВт•год. Паспортний запас ходу — 120 км у китайському вимірювальному циклі CLTC. За максимальної зарядки 3,3 кВт батарея поповнюється до повної ємності за 4 години, при меншій потужності — за 8 годин.

Autogeek За матеріалами:

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