В Китаї безпідставно знизили ставки за депозитами в доларах — Reuters — Finance.ua

В Китаї безпідставно знизили ставки за депозитами в доларах — Reuters Сьогодні 04:28 — Кредит&Депозит

В Китаї безпідставно знизили ставки за депозитами в доларах — Reuters

З метою зміцнити юань з ініціативи центрального банку Китаю опорні державні банки знизили процентні ставки за депозитами в доларах, не маючи при цьому реальних економічних підстав.

Про це повідомило агентство Reuters з посилання на джерела, знайомих з ситуацією.

Посилення курсу долара США та підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи спонукало китайські компанії накопичувати доларові надходження. Тому регулятор вирішив штучно посилити юань.

Процентні ставки, запропоновані китайськими банками на депозити в доларах США на суму від $50 000, тепер будуть обмежені 4,3%. Тобто ставки знизили на 100 базисних пунктів порівняно з попередньою межею в 5,3%.

В цей самий час збільшення різниці в прибутковості зі США, майбутні виплати корпоративних дивідендів і триваючий відтік капіталу через продаж акцій і облігацій за кордоном створили тиск на юань.

Юань втратив більше 6% по відношенню до долара з моменту досягнення максимумів у січні, коли Китай знову відкрив свої кордони, що зробило його однією з «найгірших» азіатських валют цього року. Востаннє він торгувався на рівні 7,1199 за долар.

Аналітики Reuters пояснюють, що збільшення різниці в процентних ставках між двома найбільшими економіками світу спричинило так звану «керрі-трейд», коли інвестори позичають у низькоприбутковій валюті, щоб фінансувати покупки іншої високоприбуткової валюти з метою отримання прибутку.

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