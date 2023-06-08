В Китаї безпідставно знизили ставки за депозитами в доларах — Reuters — Finance.ua
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В Китаї безпідставно знизили ставки за депозитами в доларах — Reuters

Кредит&Депозит
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В Китаї безпідставно знизили ставки за депозитами в доларах — Reuters
В Китаї безпідставно знизили ставки за депозитами в доларах — Reuters
З метою зміцнити юань з ініціативи центрального банку Китаю опорні державні банки знизили процентні ставки за депозитами в доларах, не маючи при цьому реальних економічних підстав.
Про це повідомило агентство Reuters з посилання на джерела, знайомих з ситуацією.
Посилення курсу долара США та підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи спонукало китайські компанії накопичувати доларові надходження. Тому регулятор вирішив штучно посилити юань.
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Процентні ставки, запропоновані китайськими банками на депозити в доларах США на суму від $50 000, тепер будуть обмежені 4,3%. Тобто ставки знизили на 100 базисних пунктів порівняно з попередньою межею в 5,3%.
В цей самий час збільшення різниці в прибутковості зі США, майбутні виплати корпоративних дивідендів і триваючий відтік капіталу через продаж акцій і облігацій за кордоном створили тиск на юань.
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Юань втратив більше 6% по відношенню до долара з моменту досягнення максимумів у січні, коли Китай знову відкрив свої кордони, що зробило його однією з «найгірших» азіатських валют цього року. Востаннє він торгувався на рівні 7,1199 за долар.
Аналітики Reuters пояснюють, що збільшення різниці в процентних ставках між двома найбільшими економіками світу спричинило так звану «керрі-трейд», коли інвестори позичають у низькоприбутковій валюті, щоб фінансувати покупки іншої високоприбуткової валюти з метою отримання прибутку.

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