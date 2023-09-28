В Київській області повноцінно запрацювала служба 112 — Finance.ua

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В Київській області повноцінно запрацювала служба 112

Казна та Політика
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В Київській області повноцінно запрацювала служба 112
В Київській області повноцінно запрацювала служба 112
Від 27 вересня, в Київській області повноцінно запрацювала служба 112, яка є альтернативою усім іншим гарячим лініям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
Як відзначив Клименко, 112 є «єдиним вікном» для звернення громадян, які опинились у надзвичайній ситуації. Служба є альтернативою гарячим лініям:
  • 101;
  • 102;
  • 103;
  • 104.
«Впровадження єдиного номера виклику екстрених служб розпочалося з міста Києва. Майже за три місяці роботи надійшло понад 167 тисяч викликів. Найчастіше дзвінки скеровувалися до Національної поліції України», — додав Клименко.
Зокрема на лінію можуть звернутись громадяни з порушенням слуху чи мовлення. Перекладачі жестової мови служби 112 опрацювали понад 2 тисячі таких звернень з 1 липня 2023 року.
«Не збавляємо темпи й продовжуємо працювати над тим, щоб служба 112 якнайшвидше функціонувала на всій території України», — додав Клименко.
На початку вересня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про систему екстреної допомоги населенню за єдиним номером 112. Очікувалось, що систему запустять до кінця 2022 року в пілотному форматі у Києві й Київській області. Втім, в столиці вона була запроваджена вже в липні поточного року.
За матеріалами:
РБК-Україна
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