В Ізраїлі випустять нестандартний електрокар-трансформер за ціною від 12500 євро (відео) — Finance.ua

В Ізраїлі випустять нестандартний електрокар-трансформер за ціною від 12500 євро (відео) Сьогодні 02:28 — Технології&Авто

В Ізраїлі випустять нестандартний електрокар-трансформер за ціною від 12500 євро (відео)

Стартап City Transformer готує до виробництва перший ізраїльський електромобіль CT-1. У 2024 році незвичайна модель має надійти у продаж, а допоможе налагодити її випуск французька компанія Segula Technologies. Подробиці авто розкрито на офіційному сайті автовиробника.

CT-1 — компактний 2,2-метровий електрокар для міста. Це двомісна капсула на колесах із дверима, як у Lamborghini. У автомобіля є дуже нестандартна «фішка» — він здатний змінювати ширину.

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Колеса City Transformer CT-1 зроблені розсувними. У звичайному режимі авто сягає 1480 мм завширшки, проте при паркуванні або потребі протиснутися у вузьке місце колеса втягуються в кузов, і ширина зменшується до 1000 мм.

У салоні пасажир сидить за водієм, як у мотоциклі. Оснащення включає кондиціонер, систему стабілізації та подушки безпеки.

Ізраїльський електромобіль CT-1 важить лише 590 кг. У звичайному стані він може розвинути 90 км/год, а у «вузькому» режимі — 45 км/год. Запас ходу становить 180 км.

Вартість електрокара складає 16 тис. євро, але за попереднього замовлення її знизять до 12 500 євро. Авто обіцяє бути простим у виробництві, адже його конструкція налічує всього 1500 деталей, тоді як більшість сучасних авто складаються з 10 тис. запчастин.

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