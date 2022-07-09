Bloomberg опублікував рейтинг найкращих електромобілів — Finance.ua

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Bloomberg опублікував рейтинг найкращих електромобілів

Технології&Авто
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Bloomberg опублікував рейтинг найкращих електромобілів
Bloomberg опублікував рейтинг найкращих електромобілів
Панель рейтингів електромобілів Bloomberg Green — це рейтинг електромобілів, які зараз доступні в США. Він створений агентством Bloomberg за спеціальною методологією, яка передбачає присвоєнню кожному електромобілю спеціального «зеленого» рейтингу.
Відповідний рейтинг з’явився на офіційному сайті Bloomberg.
Так, екологічний рейтинг для кожного автомобіля розраховується за спеціальною формулою: (діапазон ÷ споряджена маса) + розмір батареї за шкалою від 0 до 100 (100 — найвищий/найкращий рейтинг).
В рейтингу Bloomberg Green найбільш «зеленим» автомобілем стала Lucid Air — вона набрала 71,1 бали. Далі йде Tesla Model 3 (66,7) у комплектаціях Long Range та Performance. Замикає «трійку» лідерів Tesla Model S (61, 2).
Топ-10 «зелених» моделей за версією Bloomberg:
Фото: Bloomberg
Фото: Bloomberg

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За матеріалами:
ТСН
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