В Ізраїлі вперше випробували повітряне таксі — Finance.ua

В Ізраїлі вперше випробували повітряне таксі
Ізраїль розпочав тестові польоти автономних літальних апаратів, які можуть перевозити пасажирів і важкі вантажі.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Перші тестові польоти повітряного таксі є частиною дворічного пілотного проєкту вартістю $10 мільйонів під керівництвом Ізраїльської національної ініціативи з використання безпілотників (INDI).
Його мета полягає в тому, щоб за допомогою дронів перевозити пасажирів і важкі вантажі, а також поліпшити ситуацію з заторами на дорогах Ізраїлю, більш ефективно надавати комерційні та державні послуги.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
Минулого тижня 11 компаній, які займаються експлуатацією та доставкою дронів, взяли участь у випробуваннях та експериментальних польотах у межах проєкту по всій країні.
«Це перша така ініціатива в світі, спрямована на широке і міждисциплінарне дослідження нових технологій, включаючи перевезення вантажів, а згодом і людей», — сказала міністр транспорту Мірі Регев.
За її словами, спільний проєкт охоплює всі аспекти, включаючи регулювання та законодавчі зміни, пов’язані з комерційною експлуатацією безпілотників як додаткового інструменту для вирішення проблеми заторів.
Водночас розглядається питання поділу авіапростору та побудови авіамаршрутів з метою врегулювання одночасного руху дронів і літаків.
Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь!
Поділитися новиною