В Ізраїлі вперше подали філе морського окуня, створене за допомогою 3D-друку — Finance.ua

В Ізраїлі вперше подали філе морського окуня, створене за допомогою 3D-друку 28.04.2023, 00:47 — Технології&Авто

В Ізраїлі вперше подали філе морського окуня, створене за допомогою 3D-друку

Ізраїльська компанія Steakholder Foods (раніше MeaTech 3D), мабуть, відома вже у всьому світі. Саме вони подарували людству вирощені в лабораторії стейки й навіть шматочки яловичини ваґю, також створеної штучно, пише New Atlas

Дослідники не зупинилися на виробництві м’яса у лабораторії та створили те, що за їхніми словами є першим у світі цілим філе культивованої риби, а саме морського окуня. Зазначимо, що новий продукт ще не вийшов на ринок, проте вчені сподіваються виправити це найближчим часом.

Відомо, що філе було створено Steakholder Foods у співпраці з компанією із Сінгапуру Umami Meats. Саме останні надали вченим натуральні клітини морського окуня, які потім були використані для культивування, а потім включені до біочорнил для 3D-друку.

Цікаво, що рибне філе готове до вживання вже після друку, і на відміну від м’ясних культивованих продуктів, вирощених у лабораторії, не вимагає періоду інкубації та дозрівання після створення.

Вчені відзначають, що створений у лабораторії стейк морського окуня за смаковими якостями не поступається натуральному. Хоча, по суті, в якомусь сенсі він і є справжнім філе морського окуня. Нещодавня дегустація культивованого філе морського окуня відбулася на території Steakholder — гостей заходу пригощали стравами сінгапурської та ізраїльської кухні, до складу яких входило створене у лабораторії філе.

За словами генерального директора Umami Meats Міхіра Першада, компанія дуже рада, що у співпраці зі Steakholder Foods їм вдалося створити перше у світі рибне філе, вирощене цілком. Під час першої дегустації, творці продемонстрували створений у лабораторії продукт, а гості змогли переконатися, що він має той самий смак та структуру, як і натуральне. Більше того філе тане в роті й розсипається на пластівці — як і має робити бути чудова риба.

В компанії також зазначили, що у найближчі кілька місяців вони мають намір вийти на ринок із культивованим філе окуня. Також в компанії заявили, що наступним їхнім дітищем стане розробка культивованого вугра.

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