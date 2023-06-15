В Італії розробляють перший у світі реактивний суперкар (фото) — Finance.ua

В Італії розробляють перший у світі реактивний суперкар (фото) 15.06.2023, 00:03 — Технології&Авто

В Італії розробляють перший у світі реактивний суперкар (фото), Фото: carscoops.com

Молода італійська компанія Camal Stile презентувала проект свого першого суперкара Test/1. Автомобіль обладнали реактивним двигуном.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Camal Stile може стати першим у світі реактивним суперкаром. Автомобіль отримав турбореактивний двигун потужністю 5000 к. с. Теоретично він здатний розвинути швидкість понад 450 км/год. Як правило, такими двигунами оснащують тільки спеціальні автомобілі, створені, щоб побити рекорди швидкості.

Фото: carscoops.com

Camal Stile Test/1 — обтічний одномісний болід, що нагадує спортпрототипи з гонки «24 години Ле-Мана». Водночас у зовнішньому вигляді є риси реактивного концепт-кара Fiat Turbina 1954 року.

У суперкара стрімкий клиноподібний силует із загостреним «носом» і піднятою задньою частиною. Test/1 отримав кіль та велике антикрило, а задні колеса прикриті спеціальними накладками. Коефіцієнт лобового опору у автомобіля дуже низький — 0,20.

Фото: carscoops.com

Салон прикритий скляним ковпаком, як у винищувачі. Італійський суперкар є одномісним. Він отримав кермо-штурвал та цифрову панель приладів.

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