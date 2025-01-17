В Італії арештували яхту за €5,5 млн у справі про корупцію у Фонді держмайна — Finance.ua

В Італії арештували яхту за €5,5 млн у справі про корупцію у Фонді держмайна Сьогодні 23:32 — Кримінал

Італійські правоохоронці арештували яхту преміумкласу, вартість якої сягає €5,5 млн.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

«Завдяки діяльності спільної слідчої групи у складі детективів НАБУ, прокурорів САП та представників правоохоронних органів Франції, за сприяння правоохоронних органів Італії, виявлено і накладено арешт на дороговартісний актив одного з керівників злочинної організації у Фонді державного майна України», — сказано в повідомленні.

Фото: НАБУ

Йдеться про яхту преміумкласу вартістю 5,5 млн евро.

В межах роботи спільної слідчої групи італійські правоохоронні органи арештували та вилучили вказане майно.

Раніше в межах діяльності спільної слідчої групи французькими правоохоронцями арештовано нерухомість підозрюваних у цій справі загальною вартістю 6,5 млн євро, а австрійськими правоохоронцями — елітні автівки та коштовності.

«Вживаються заходи щодо встановлення іншого майна учасників злочинної організації, а також їх розшуку та екстрадиції», — повідомили в НАБУ.

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