В історичному центрі Києва продається колишній офіс банку «Січ» — Finance.ua
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В історичному центрі Києва продається колишній офіс банку «Січ»

Фондовий ринок
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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж колишній офіс банку «Січ» в історичному центрі Києва.
Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.
14 лютого 2024 року в системі Prozorro. Продажі відбудеться повторний аукціон з продажу активів банку «Січ», що ліквідується Фондом гарантування вкладів.
У складі лоту G22N025602 — офісна будівля банку, основні засоби (4857 одиниць), картки на пальне та капітальні вкладення в приміщення дизельної-чилерної в офісі.
Колишній головний офіс банку «Січ», загальною площею понад 2,5 тис. кв. м, займає 1−4 поверхи сучасного 22-поверхового будинку преміум-класу.
Об'єкт має фасадне розташування.
Серед беззаперечних переваг виставленої на торги нерухомості - місцерозташування: історичний та діловий центр столиці - Шевченківський район Києва, пров. Несторівський, 6. Поруч — інтенсивні транспортні та пішохідні потоки, якісна розвинена інфраструктура: торговельний центр, різноманітні кафе та ресторани, магазини, відділення банків тощо.
Поблизу знаходяться Львівська площа, Пейзажна алея, у пішій доступності - станція метро «Золоті ворота», за кілька тролейбусних зупинок — Майдан Незалежності.
Початкова ціна — 87,3 млн гривень.
Торги будуть проходити за англійською моделлю аукціону з покроковим підвищенням початкової ціни.
Участь у торгах можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім російської федерації або осіб, пов’язаних з державою-агресором.
Заявки на учать в аукціоні можна подати до 20:00 13 лютого.
Кошти, отримані від продажу активів, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами банку «Січ».
У жовтні 2022 року Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ «Банк Січ».
55,62% акцій банку «Січ» належало Олегу Баланді, ще 31,02% - Валерію Раздорожному.
За матеріалами:
Українські Новини
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