В Іспанію прибув танкер із російським СПГ після нових санкцій США — Finance.ua

В Іспанію прибув танкер із російським СПГ після нових санкцій США Сьогодні 10:31

Танкер із російським скрапленим природним газом причалив в Іспанії. Судно скористалося часовим проміжком перед набуттям чинності санкцій США.

Видання Bloomberg пише, що танкер Cool Rover, який минулого місяця завантажився на експортному заводі СПГ «Портовая» ПАТ «Газпром» на північному заході росії, пришвартувався до імпортного терміналу Уельва в Іспанії. 10 січня «Портовая» опинилася серед підприємств, занесених до списку останніх і найагресивніших санкцій Вашингтона щодо москви.

Згідно з повідомленням Міністерства фінансів, угоди з «Портовою» мають бути завершені до 27 лютого.

Нові санкції — це остання спроба США утримати покупців СПГ від купівлі палива в росії, що в кінцевому підсумку обмежить можливості москви фінансувати війну проти України. Ринок уважно стежитиме за тим, чи продовжаться ці поставки, коли санкції набудуть чинності.

Імпорт показує, що Європа, як і раніше, готова приймати СПГ з росії, щоб задовольнити свій попит на паливо для опалення та електростанцій, незважаючи на поглиблення напруженості через війну в Україні. Минулого року поставки СПГ з росії в Європу досягли рекордного рівня.

1 січня Україна припинила прокачувати російський газ, що стало закінченням тривалої епохи російського економічного впливу на Європу. Однак це не вирішує всі наявні проблеми в цьому питанні.

УНІАН За матеріалами:

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