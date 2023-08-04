В Іспанії зʼявилася друга локація для обміну українського посвідчення водія — Finance.ua
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В Іспанії зʼявилася друга локація для обміну українського посвідчення водія

Особисті фінанси
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В Іспанії зʼявилася друга локація для обміну українського посвідчення водія
В Іспанії зʼявилася друга локація для обміну українського посвідчення водія
Державне підприємство «Документ» разом з Головним сервісним центром МВС розпочали прийом громадян для обміну водійського посвідчення у місті Мадрид.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Отримати послугу можливо за допомогою мобільних програмно-технічних комплексів (білі буси з символікою ДП «Документ»), які знаходяться за адресою: Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28 051, комерційний центр LA GAVIA (парковка).
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Графік роботи центру: понеділок — субота, з 9:00 до 18:00.
На період тестування систем обслуговування громадян здійснюється у порядку живої черги. Запис до електронної черги на послугу з обміну водійського посвідчення буде впроваджено протягом першого тижня роботи.
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Отримати консультацію щодо отримання послуги у приватних повідомленнях та перевірити актуальну інформацію щодо роботи «Паспортного сервісу» у місті Мадрид можна на офіційних сторінках центру в Instagram та Facebook.

Довідка Finance.ua:

  • обміняти посвідчення водія за кордоном вже можливо у чотирьох містах Польщі: Варшава, Гданськ, Вроцлав, Краків; у Чехії — Прага, у Словаччині — Братислава, у Німеччині — Берлін, у Туреччині — Стамбул, в Іспанії — Валенсія.
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За матеріалами:
Finance.ua
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