В Іспанії зʼявилася друга локація для обміну українського посвідчення водія — Finance.ua

В Іспанії зʼявилася друга локація для обміну українського посвідчення водія Сьогодні 16:47 — Особисті фінанси

В Іспанії зʼявилася друга локація для обміну українського посвідчення водія

Державне підприємство «Документ» разом з Головним сервісним центром МВС розпочали прийом громадян для обміну водійського посвідчення у місті Мадрид.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Отримати послугу можливо за допомогою мобільних програмно-технічних комплексів (білі буси з символікою ДП «Документ»), які знаходяться за адресою: Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28 051, комерційний центр LA GAVIA (парковка).

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Графік роботи центру: понеділок — субота, з 9:00 до 18:00.

На період тестування систем обслуговування громадян здійснюється у порядку живої черги. Запис до електронної черги на послугу з обміну водійського посвідчення буде впроваджено протягом першого тижня роботи.

Отримати консультацію щодо отримання послуги у приватних повідомленнях та перевірити актуальну інформацію щодо роботи «Паспортного сервісу» у місті Мадрид можна на офіційних сторінках центру в Instagram та Facebook

Довідка Finance.ua:

обміняти посвідчення водія за кордоном вже можливо у чотирьох містах Польщі: Варшава, Гданськ, Вроцлав, Краків; у Чехії — Прага, у Словаччині — Братислава, у Німеччині — Берлін, у Туреччині — Стамбул, в Іспанії — Валенсія.

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