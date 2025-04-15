В Іспанії вироблятимуть вітчизняні бронеавтомобілі Djura і Kozak (відео) — Finance.ua

В Іспанії вироблятимуть вітчизняні бронеавтомобілі Djura і Kozak (відео) Сьогодні 08:33 — Технології&Авто

В Іспанії вироблятимуть вітчизняні бронеавтомобілі Djura і Kozak (відео)

На заводі іспанської оборонної компанії Tecnove вироблятимуть українські бронемашини Djura та Kozak.

Про це повідомляє іспанське мілітарне видання Infodefensa.com.

«Tecnove підписала угоду з українською компанією „Практика“ про виробництво бронетехніки на своїх підприємствах у місті Еренсія, Ла-Манча (Сьюдад-Реаль). Альянс включає виробництво двох моделей Practika», — йдеться у повідомленні.

На іспанському заводі серійно вироблятимуть «розроблені для операцій в екстремальних умовах, з кількома конфігураціями залежно від місії» універсальні броньовані автомобілі Djura та бронеавтомобілі Kozak — «з високим рівнем захисту та мобільності, надійною конструкцією для тактичних операцій від транспортування військ до медичної евакуації».

Передбачається, що українські бронеавтомобілі вироблятимуть у трьох конфігураціях: броньована санітарна машина, транспортна машина військ та машина для охорони та спецоперацій.

Укрінформ За матеріалами:

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