В Іспанії вироблятимуть вітчизняні бронеавтомобілі Djura і Kozak (відео) — Finance.ua
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В Іспанії вироблятимуть вітчизняні бронеавтомобілі Djura і Kozak (відео)

Технології&Авто
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В Іспанії вироблятимуть вітчизняні бронеавтомобілі Djura і Kozak (відео)
В Іспанії вироблятимуть вітчизняні бронеавтомобілі Djura і Kozak (відео)
На заводі іспанської оборонної компанії Tecnove вироблятимуть українські бронемашини Djura та Kozak.
Про це повідомляє іспанське мілітарне видання Infodefensa.com.
«Tecnove підписала угоду з українською компанією „Практика“ про виробництво бронетехніки на своїх підприємствах у місті Еренсія, Ла-Манча (Сьюдад-Реаль). Альянс включає виробництво двох моделей Practika», — йдеться у повідомленні.
На іспанському заводі серійно вироблятимуть «розроблені для операцій в екстремальних умовах, з кількома конфігураціями залежно від місії» універсальні броньовані автомобілі Djura та бронеавтомобілі Kozak — «з високим рівнем захисту та мобільності, надійною конструкцією для тактичних операцій від транспортування військ до медичної евакуації».
Передбачається, що українські бронеавтомобілі вироблятимуть у трьох конфігураціях: броньована санітарна машина, транспортна машина військ та машина для охорони та спецоперацій.
За матеріалами:
Укрінформ
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