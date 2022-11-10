В Іспанії продають закинуте містечко в горах по ціни квартири в Мадриді (фото) — Finance.ua

В Іспанії продають закинуте містечко в горах по ціни квартири в Мадриді (фото) Сьогодні 17:15 — Нерухомість

В Іспанії (Самора) продають ціле містечко з будинками, школою та навіть казармою. Все це — за такою ж ціною, як квартира в Мадриді або Барселоні.

За словами продавців, нові власники отримають доступ до державних субсидій. Крім того, згідно із дослідженням, для повноцінного запуску життя в передмісті Самори та стабільного доходу знадобляться інвестиції в розмірі 2 мільйонів євро.

Ідеальна інвестиція в європейську нерухомість

Містечко належить сім’ї, яка купила його на початку 2000-х років. Власники вбачали в місцевості туристичний потенціал, проте всі їхні плани рухнули під час економічної кризи 2008 року. Через брак коштів грандіозний проєкт довелося заморозити, а згодом — оголосити про його закриття.

Зараз сім’я хоче передати естафету іншим підприємцям та продає локацію за 240 тисяч євро. В оголошенні йдеться, що містечко межує з Португалією та примикає до водосховища. Останнє може стати чудовим магнітом для туристів, адже на нього можна спустити кілька човнів.

Усього тут є 44 будинків, 5 із них — повністю автономні. В містечку також є приміщення бару, церкви, школи та гуртожитку на 14 кімнат та власною їдальнею. Окрім іншого на локації збереглися закинуті казарми, басейни та спортивні майданчики.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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