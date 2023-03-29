В Іспанії презентували електромотоцикл за 5500 євро (фото) — Finance.ua
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В Іспанії презентували електромотоцикл за 5500 євро (фото)

Технології&Авто
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В Іспанії презентували електромотоцикл за 5500 євро (фото)
В Іспанії презентували електромотоцикл за 5500 євро (фото)
Іспанський виробник скутерів Leonart Motors представив свій перший електробайк Rigger. Мотоцикл надходить у продаж за ціною 5499 євро і є одним з найдоступніших у своєму класі. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті компанії.
Новий Leonart Rigger — легкий електромотоцикл для міста та нескладного бездоріжжя. Своїм дизайном він нагадує кросові байки — у нього позашляхова гума та неприкрита трубчаста рама.
Електробайк отримав цифровий щиток приладів, кнопку запуску та USB-роз’єм для підключення різних гаджетів. Оптика є повністю світлодіодною.
В Іспанії презентували електромотоцикл за 5500 євро (фото)
Мотоцикл Leonart Rigger оснащений двигуном з піковою потужністю 9,5 к. с. (7 кВт). Оскільки він легкий, цього достатньо, щоб розвинути 96 км/год. За уповільнення відповідають однодискові гальма спереду та ззаду.
В Іспанії презентували електромотоцикл за 5500 євро (фото)
Акумуляторна батарея на 4,32 кВт∙год забезпечує запас ходу 94 км у змішаному циклі та 150 км — при міській їзді. Зарядити її в домашніх умовах можна приблизно за 6 годин.
За матеріалами:
Фокус
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