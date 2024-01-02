В Іспанії показали суперкомп’ютер, здатний виконувати 314 трильйонів операцій на секунду — Finance.ua

В Іспанії показали суперкомп’ютер, здатний виконувати 314 трильйонів операцій на секунду Сьогодні 02:03 — Технології&Авто

В Іспанії показали суперкомп’ютер, здатний виконувати 314 трильйонів операцій на секунду

Новий європейський суперкомп’ютер MareNostrum 5, що був представлений 21 грудня в Іспанії, матиме швидкість 314 петафлопсів, або здійснюватиме 314 трильйонів операцій в секунду, та входитиме до десятка найпотужніших суперкомп’ютерів світу.

«MareNostrum 5, найновіший європейський суперкомп’ютер світового класу, був представлений у Барселоні, Іспанія. За існуючим рейтингом він входить до десяти найпотужніших суперкомп’ютерів світу. Він буде розміщуватися у центрі суперкомп’ютерів Барселони, та використовуватиметься в інтересах широкого кола наукових та промислових споживачів з березня 2024 року», — йдеться у повідомленні.

Як зазначає Єврокомісія, MareNostrum 5 є не лише одним із найпотужніших комп’ютерів світу, але й найбільш «зеленим» серед них, оскільки має високу енергоефективність та матиме живлення за рахунок поновлювальної енергії. Водночас тепло, що буде вироблятися в процесі роботи цього суперкомп’ютера, спрямовуватиметься на обігрів приміщення, в якому він розташований.

Як очікується, надзвичайні потужності цієї комп’ютерної системи використовуватимуться у сфері медичних досліджень, у виробництві ліків та вакцин, у симуляції певних явищ, на зразок швидкості поширення вірусів, а також у інших сферах, включаючи кліматичні дослідження, інженерну справу, науку матеріалів та дослідження Землі.

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Ще одним призначенням MareNostrum 5 є розробки платформ штучного інтелекту. Зокрема, він сприятиме технологічному розвитку ЄС та його провідній ролі у глобальних зусиллях із створення безпечного, відповідального та «етичного» штучного інтелекту.

Нова суперсистема створена завдяки інвестиціям в обсязі 151 мільйон євро, що розподілені між ЄС та міжнародним консорціумом за лідерства Іспанії, до якого також увійшли Португалія й Туреччина.

Загалом бюджет ЄС на 2021−2027 роки передбачає фінансування в обсязі 7 мільярдів євро для проєктів, що пов’язані із створенням та експлуатацією європейських суперкомп’ютерів.

borgexpert За матеріалами:

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