В Іспанії показали суперкомп’ютер, здатний виконувати 314 трильйонів операцій на секунду — Finance.ua
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В Іспанії показали суперкомп’ютер, здатний виконувати 314 трильйонів операцій на секунду

Технології&Авто
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В Іспанії показали суперкомп’ютер, здатний виконувати 314 трильйонів операцій на секунду
В Іспанії показали суперкомп’ютер, здатний виконувати 314 трильйонів операцій на секунду
Новий європейський суперкомп’ютер MareNostrum 5, що був представлений 21 грудня в Іспанії, матиме швидкість 314 петафлопсів, або здійснюватиме 314 трильйонів операцій в секунду, та входитиме до десятка найпотужніших суперкомп’ютерів світу.
Така інформація оприлюднена на сайті Європейської комісії.
«MareNostrum 5, найновіший європейський суперкомп’ютер світового класу, був представлений у Барселоні, Іспанія. За існуючим рейтингом він входить до десяти найпотужніших суперкомп’ютерів світу. Він буде розміщуватися у центрі суперкомп’ютерів Барселони, та використовуватиметься в інтересах широкого кола наукових та промислових споживачів з березня 2024 року», — йдеться у повідомленні.
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Як зазначає Єврокомісія, MareNostrum 5 є не лише одним із найпотужніших комп’ютерів світу, але й найбільш «зеленим» серед них, оскільки має високу енергоефективність та матиме живлення за рахунок поновлювальної енергії. Водночас тепло, що буде вироблятися в процесі роботи цього суперкомп’ютера, спрямовуватиметься на обігрів приміщення, в якому він розташований.
Як очікується, надзвичайні потужності цієї комп’ютерної системи використовуватимуться у сфері медичних досліджень, у виробництві ліків та вакцин, у симуляції певних явищ, на зразок швидкості поширення вірусів, а також у інших сферах, включаючи кліматичні дослідження, інженерну справу, науку матеріалів та дослідження Землі.
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Ще одним призначенням MareNostrum 5 є розробки платформ штучного інтелекту. Зокрема, він сприятиме технологічному розвитку ЄС та його провідній ролі у глобальних зусиллях із створення безпечного, відповідального та «етичного» штучного інтелекту.
Нова суперсистема створена завдяки інвестиціям в обсязі 151 мільйон євро, що розподілені між ЄС та міжнародним консорціумом за лідерства Іспанії, до якого також увійшли Португалія й Туреччина.
Загалом бюджет ЄС на 2021−2027 роки передбачає фінансування в обсязі 7 мільярдів євро для проєктів, що пов’язані із створенням та експлуатацією європейських суперкомп’ютерів.
За матеріалами:
borgexpert
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