В Іспаніі компанія вироблятиме зелену енергію з хвиль — Finance.ua

В Іспаніі компанія вироблятиме зелену енергію з хвиль Сьогодні 04:18 — Енергетика

В Іспаніі компанія вироблятиме зелену енергію з хвиль

Компанія Carnegie Clean Energy, Іспанія, отримала грант на €2,1 мільйона від Баскського енергетичного агентства (EVE) на розвиток виробництва пристроїв хвильової енергії CETO, що збільшило загальне фінансування проєкту до €7,05 мільйона.

Проєкт реалізовуватимуть на Біскайській морській енергетичній платформі (BiMEP) у Країні Басків, автономній спільноті в Іспанії, на узбережжі Біскайської затоки, повідомляє Offshore Energy

Зазначається, що проєкт також отримав €3,75 мільйона від програми досліджень і розробок у галузі хвильової енергії EuropeWave та €1,2 мільйона від європейської програми Renmarinas Demos.

Читайте також ChatGPT за день витрачає у понад 17 тисяч разів більше електроенергії, ніж середнє домогосподарство США

Очікується, що ця регіональна підтримка сприятиме місцевому виробництву плавучих пристроїв CETO і вдосконаленню швартовної системи.

Додаткові кошти спрямують на впровадження технології. У матеріалі підкреслили, що підтримка від EVE сприятиме збільшенню місцевого виробництва в Країні Басків, зниженню технічних і фінансових ризиків. А також відкриє і прискорить можливості комерційних проєктів технології CETO.

«Ця підтримка прискорює наш технологічний прогрес і підкреслює прихильність Країни Басків інноваціям у відновлюваній енергетиці та місцевому економічному процвітанню», — заявив генеральний директор Carnegie Джонатан Фівез.

Читайте також Європейцям вдалося заощадити 101 млрд кубометрів газу на тлі російського енергетичного шантажу

Він додав, що розгортання CETO сприятиме досягненню цілей ЄС щодо використання енергії океану та енергетичних цілей, а також енергетичній незалежності.

Нагадаємо, в Іспанії на узбережжі Лас-Пальмас побудують пілотну платформу Seaworthy, яка складатиметься з вітряної турбіни потужністю 4,3 МВт, перетворювача хвильової енергії на 0,8 МВт, а також потужності для виробництва та зберігання зеленого водню.

МінПром За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.