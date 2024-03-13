В Іспаніі компанія вироблятиме зелену енергію з хвиль — Finance.ua

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В Іспаніі компанія вироблятиме зелену енергію з хвиль

Енергетика
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В Іспаніі компанія вироблятиме зелену енергію з хвиль
В Іспаніі компанія вироблятиме зелену енергію з хвиль
Компанія Carnegie Clean Energy, Іспанія, отримала грант на €2,1 мільйона від Баскського енергетичного агентства (EVE) на розвиток виробництва пристроїв хвильової енергії CETO, що збільшило загальне фінансування проєкту до €7,05 мільйона.
Проєкт реалізовуватимуть на Біскайській морській енергетичній платформі (BiMEP) у Країні Басків, автономній спільноті в Іспанії, на узбережжі Біскайської затоки, повідомляє Offshore Energy.
Зазначається, що проєкт також отримав €3,75 мільйона від програми досліджень і розробок у галузі хвильової енергії EuropeWave та €1,2 мільйона від європейської програми Renmarinas Demos.
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Очікується, що ця регіональна підтримка сприятиме місцевому виробництву плавучих пристроїв CETO і вдосконаленню швартовної системи.
Додаткові кошти спрямують на впровадження технології. У матеріалі підкреслили, що підтримка від EVE сприятиме збільшенню місцевого виробництва в Країні Басків, зниженню технічних і фінансових ризиків. А також відкриє і прискорить можливості комерційних проєктів технології CETO.
«Ця підтримка прискорює наш технологічний прогрес і підкреслює прихильність Країни Басків інноваціям у відновлюваній енергетиці та місцевому економічному процвітанню», — заявив генеральний директор Carnegie Джонатан Фівез.
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Він додав, що розгортання CETO сприятиме досягненню цілей ЄС щодо використання енергії океану та енергетичних цілей, а також енергетичній незалежності.
Нагадаємо, в Іспанії на узбережжі Лас-Пальмас побудують пілотну платформу Seaworthy, яка складатиметься з вітряної турбіни потужністю 4,3 МВт, перетворювача хвильової енергії на 0,8 МВт, а також потужності для виробництва та зберігання зеленого водню.
За матеріалами:
МінПром
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