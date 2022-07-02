В Ісландії почали будівництво найбільшого заводу для уловлювання вуглекислого газу з повітря — Finance.ua
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В Ісландії почали будівництво найбільшого заводу для уловлювання вуглекислого газу з повітря

Технології&Авто
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Швейцарська кліматична технологічна компанія Climeworks оголосила про початок будівництва свого найбільшого заводу для уловлювання вуглекислого газу з повітря, пише The Verge. Завод під назвою Mammoth («Мамонт») будується на плато Хеллісхейді (Hellisheiði) в Ісландії.
У вересні 2021 року Climeworks відкрила у Хеллісхейді попередній найбільший у світі завод з уловлювання повітря — Orca. Він може вловлювати до 4000 тонн вуглекислого газу на рік, що приблизно дорівнює кількості викидів з 790 пасажирських транспортних засобів, що працюють на газі. Обʼєм вловлювання заводу Mammoth буде приблизно у девʼять разів вищим.
За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), зараз у світі налічується близько 20 таких заводів, і вони поки що не здатні серйозно зменшити викиди парникових газів. У МЕА стверджують, що для цього галузь має збільшити обсяги поглинання до 85 млн тонн CO2 до кінця десятиліття. Для порівняння: сьогодні вона здатна вловити лише 0,01 млн тонн.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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