В Ірпені стартувало будівництво найбільшого відкритого аквапарку у Київській області (фото) — Finance.ua
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В Ірпені стартувало будівництво найбільшого відкритого аквапарку у Київській області (фото)

Казна та Політика
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В Ірпені стартувало будівництво найбільшого відкритого аквапарку у Київській області (фото)
В Ірпені стартувало будівництво найбільшого відкритого аквапарку у Київській області (фото)
В Ірпені стартувало будівництво найбільшого відкритого аквапарку у Київській області RIVIERA CLUB. Про це повідомляє «Економічна правда».
Для чого це
Будуть створені нові робочі місця (обіцяють 200 чоловік за зміну), поповнюватися місцевий бюджет, покращуватися інфраструктура та залучатися нові інвестиції для розвитку міста.

Що там буде

Аквапарк за день зможе прийняти до 1000 чоловік. Особливо зручно буде туди добиратися із житлового комплексу «Синергія Сіті». Аквацентр розташований поруч з ірпінською набережною на приватній земельній ділянці.
У ньому буде дитячий та дорослий водні комплекси з гірками, дорослий басейн для відпочинку, а також літній майданчик для різноманітних заходів, ресторан, фудкорт, кафе та багато іншого.
Також повідомляється, що проєкт будується з дотриманням усіх безпекових норм. Зважаючи на те, що одночасно в аквапарку перебуватимуть сотні людей, передбачена наявність аварійного та евакуаційного освітлення, автоматичного оповіщення людей про пожежу, улаштування первинних засобів пожежогасіння відповідно до норм.
Під час повітряної тривоги відвідувачі зможуть спуститися в укриття, яке передбачено проєктом. Будівництво аквапарку здійснюється з дотриманням чинних норм законодавства України у сфері охорони навколишнього середовища.
Аквапарк планують відкрити у 2026 році.
За матеріалами:
Finance.ua
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