В Ірландії тестують цифровий гаманець для підтвердження віку користувачів соцмереж Сьогодні 02:03 — Технології&Авто

Прапор Ірландії

Уряд Ірландії розпочав тестування цифрового гаманця з функцією перевірки віку, покликаного обмежити доступ підлітків до соціальних мереж

Про це повідомляє Bloomberg.

«Цифрове посвідчення особи зможе полегшити перевірку віку, щоб допомогти захистити дітей та молодь від шкоди на платформах соціальних мереж», — йдеться у заяві Департаменту державних витрат та реформ.

Уряд країни розглядає перевірку віку як частину ширшої політики регулювання цифрових платформ, зокрема тих, що належать Meta.

Міністр фінансів Саймон Гарріс раніше наголошував, що підлітки в соцмережах становлять «серйозну проблему громадського здоров’я» через негативний вплив на психіку.

Крім підтвердження віку, цифровий гаманець дозволить зберігати електронні версії офіційних документів — зокрема свідоцтв про народження та водійських посвідчень.

Впровадження таких гаманців є частиною загальноєвропейської ініціативи: усі країни ЄС мають запровадити їх до кінця 2026 року, однак формат використання визначатиме кожна держава окремо.

