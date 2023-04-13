В Індії випустили позашляховик з 10-місним салоном (фото) — Finance.ua

В Індії випустили позашляховик з 10-місним салоном (фото) Сьогодні 23:03 — Фондовий ринок

В Індії випустили позашляховик з 10-місним салоном (фото)

Дуже незвичайна прем’єра відбулася в Індії: місцева компанія Force Motors, яка спеціалізується переважно на комерційному транспорті, представила нову версію моделі Force Citiline.

Оновлена модель Force Citiline пропонує більш комфортні умови. Тут чотири повноцінні ряди сидінь. На другому ряду — тримісний диван, розділений у пропорції 60:40. Третій ряд є двома роздільними кріслами з проходом по центру, а на гальорці — цільний диван на трьох пасажирів.

Автомобіль має незалежну пружинну підвіску спереду та нерозрізний міст на ресорах ззаду, причому у задніх коліс барабанні гальма. Дорожній просвіт — 191 мм.

Рушійною силою моделі є 91-сильний дизельний мотор з крутним моментом у 250 Нм. В ролі трансмісії виступає п’ятиступінчаста механіка, привод виключно задній.

В Індії Force Citiline можна придбати за ціною від 19 400 доларів.

В Україні таке авто стало б у нагоді нашим захисникам.

MMR За матеріалами:

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