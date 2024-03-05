В Індії випустили електричний скутер із рекордним запасом ходу (фото) — Finance.ua

В Індії випустили електричний скутер із рекордним запасом ходу (фото) 05.03.2024, 00:47 — Технології&Авто

В Індії випустили електричний скутер із рекордним запасом ходу (фото)

Індійська компанія Godawari Electric Motors представила електричний скутер Godawari EBLU Feo. Новинка отримала рекордний запас ходу, ABS, Bluetooth та GPS-навігацію.

Двоколісник оснащений літій-іонним акумулятором ємністю 4,8 кВт•год. Завдяки йому скутер може похвалитися запасом ходу в 260 км. Таким чином модель пропонує більший запас ходу, ніж моделі преміум-класу Ola Electric, такі як S1 Pro, яка може проїхати до 181 км. Крутний момент сягає 110 Нм, а максимальна швидкість — 60 км/год.

За словами розробників, скутер відрізняється впевненим прискоренням та плавним керуванням. Він пропонує підключення Bluetooth, GPS-навігацію, протиугінні функції та цифрову комбінацію приладів. Також модель оснащена антиблокувальною гальмівною системою (ABS) для оптимальної гальмівної здатності у різних сценаріях. Огляд покращується за рахунок індикатора на бічній підніжці та підсвічування.

Ціна електричного Godawari EBLU Feo складає близько 1190 доларів.

Ampercar За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.