В Індії випустили електричний скутер із рекордним запасом ходу (фото) — Finance.ua
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В Індії випустили електричний скутер із рекордним запасом ходу (фото)

Технології&Авто
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В Індії випустили електричний скутер із рекордним запасом ходу (фото)
В Індії випустили електричний скутер із рекордним запасом ходу (фото)
Індійська компанія Godawari Electric Motors представила електричний скутер Godawari EBLU Feo. Новинка отримала рекордний запас ходу, ABS, Bluetooth та GPS-навігацію.
Двоколісник оснащений літій-іонним акумулятором ємністю 4,8 кВт•год. Завдяки йому скутер може похвалитися запасом ходу в 260 км. Таким чином модель пропонує більший запас ходу, ніж моделі преміум-класу Ola Electric, такі як S1 Pro, яка може проїхати до 181 км. Крутний момент сягає 110 Нм, а максимальна швидкість — 60 км/год.
За словами розробників, скутер відрізняється впевненим прискоренням та плавним керуванням. Він пропонує підключення Bluetooth, GPS-навігацію, протиугінні функції та цифрову комбінацію приладів. Також модель оснащена антиблокувальною гальмівною системою (ABS) для оптимальної гальмівної здатності у різних сценаріях. Огляд покращується за рахунок індикатора на бічній підніжці та підсвічування.
Ціна електричного Godawari EBLU Feo складає близько 1190 доларів.
За матеріалами:
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