В Індії показали незвичайну електричну вантажівку в стилі Tesla Cybertruck (фото) — Finance.ua
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В Індії показали незвичайну електричну вантажівку в стилі Tesla Cybertruck (фото)

Технології&Авто
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В Індії показали незвичайну електричну вантажівку в стилі Tesla Cybertruck (фото)
В Індії показали незвичайну електричну вантажівку в стилі Tesla Cybertruck (фото), Фото: Tresa Motors
Індійська компанія Tresa Motors представила незвичайну електричну вантажівку Model V0.1. Дизайн новинки натхненний пікапом Tesla Cybertruck.
Про це розповіли на сайті autocarpro.in.
Tresa Model V0.1 отримав прямокутний дизайн з вузькими передніми фарами. Замість бічних дзеркал заднього огляду будуть встановлені камери.
Задні колеса вантажівки закриває панель кузова. Це дасть змогу зробити новинку більш обтічною.
Фото: Tresa Motors
Фото: Tresa Motors
Tresa Motors планують продавати Model V0.1 у різних країнах світу. Розробники вантажівки впевнені, що вона зможе конкурувати з популярними бензиновими та дизельними моделями.
«В Індії є потенціал стати глобальним центром електромобілів найближчими роками», — упевнений засновник Tresa Motors Рохан Шраван.
Tresa Model V0.1 побудований на платформі Axial Flux Motor Platform FLUX350. Архітектура дає змогу оснастити вантажівку кількома електромоторами сумарною потужністю до 475 к.с.
Вихід електричної вантажівки на ринок заплановано на 2025 рік. Зараз інженери зосереджені на тому, щоб доопрацювати модель.
За матеріалами:
Фокус
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