В енергосистемі зберігається значний дефіцит, рівень споживання високий — Укренерго Сьогодні 16:12 — Енергетика

В енергосистемі зберігається значний дефіцит, рівень споживання високий — Укренерго

Споживання електроенергії у середу, 27 листопада, залишається високим, з 8:00 до 19:00 діють заходи обмеження для побутових споживачів.

«Споживання залишається високим. Сьогодні, 27 листопада, станом на 6:00, його рівень був таким же, як і попереднього дня — у вівторок. Вчора, 26 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 1,7% вищим, ніж максимум попередньої доби — у понеділок, 25 листопада», — йдеться у повідомленні.

В Укренерго нагадали, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після десяти масованих атак росіян, у ній зберігається значний дефіцит потужності. Для збалансування енергосистеми — у період з 7:00 до 20:00 сьогодні в усіх регіонах діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. З 8:00 до 19:00 також в усіх регіонах діятимуть погодинні відключення побутових споживачів.

Зазначається, що на Чернігівщині через наслідки негоди попередніх кількох днів, станом на ранок 27 листопада, залишаються знеструмленими 19 населених пунктів. Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи.

Імпорт електроенергії відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 8 603 МВт-год., з максимальною потужністю в окремі години до 888 МВт.

Водночас у Міністерстві енергетики повідомили, що минулої доби відновлено живлення для 22 273 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

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