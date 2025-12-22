В ДПС поскаржилися на дроблення бізнесу через ФОПи

0 800 307 555
Зловживання бізнесом спрощеною податковою системою мають масштабний характер. Багато компаній використовують низьку ставку оподаткування — 5% єдиного податку, щоб дробити свій бізнес.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла керівниця Державної податкової служби Леся Карнаух.
«Спрощену систему оподаткування створювали не для схем. Але наразі, дехто її намагається використовувати, як агресивну схему оптимізації своїх доходів і, відповідно, заниження податкових зобов’язань», — зазначила чиновниця.
За її словами, Податкова служба постійно слідкує за різними сферами бізнесу, зокрема, рітейлом побутової техніки, ринком підакцизних товарів, там де є сірі або чорні схеми.
«Але ми працюємо не виключно з роздрібними торгівцями, для нас важливо встановити і припинити ланцюжок від виробництва до постачання. Ми також активно працюємо у сфері ресторанного бізнесу, там, де є дроблення на ФОПи», — додала Карнаух.
Коментуючи зобов’язання українського уряду перед МВФ щодо сплати ФОПами ПДВ, якщо в них оборот перевищує 1 млн гривень, очільниця ДПС зазначила, що ці рішення не будуть спрямовані на те, щоб суб’єкти мікро — та малого підприємництва постраждали.
«Як вирішить законодавець, так і будемо це робити. Але будемо активно долучатися до того, щоб цей процес і сама процедура співпраці з платником була вигідною і зручною для обох учасників процесу», — пояснила співрозмовниця.
