В «Дії» можна придбати нові військові облігації «Євпаторія» — Finance.ua
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В «Дії» можна придбати нові військові облігації «Євпаторія»

Фондовий ринок
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В «Дії» можна придбати нові військові облігації «Євпаторія»
В «Дії» можна придбати нові військові облігації «Євпаторія»
У застосунку «Дія» з’явилася можливість придбати нову військову облігацію — «Євпаторія».
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що Мінфін 5 вересня випустив нові військові облігації на суму 3,5 млрд гривень. Середня ставка дохідності на первинних аукціонах за цими облігаціями встановлена на рівні 18,31%, а погашення за ними відбудеться 18 червня 2025 року.
Відповідно, такі військові ОВДП від сьогодні кожен громадянин може придбати в застосунку «Дія» під назвою «Євпаторія».
Крім того, користувачі у «Дії» можуть реінвестувати отримані від погашених військових облігацій кошти в нові облігації «Євпаторія».
«На сьогодні майже 2 млн облігацій придбано саме через застосунок Дія. Вкладники успішно інвестують свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Нової Каховки, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а також АР Крим, а відтепер — Євпаторії», — йдеться в повідомленні.
Додається, що у 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету Мінфін залучив на суму понад 165 млрд гривень.
Щоб придбати облігацію, необхідно:
  • зайти у Дію;
  • на головному екрані натиснути на Військові облігації;
  • вибрати облігацію, партнера та кількість;
  • підписати та сплатити;
  • облігація протягом 3 днів з’явиться в застосунку.

Що таке додаток «Дія» та як ним користуватися

За матеріалами:
Економічна Правда
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