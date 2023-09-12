В «Дії» можна придбати нові військові облігації «Євпаторія» — Finance.ua

В «Дії» можна придбати нові військові облігації «Євпаторія» Сьогодні 15:12 — Фондовий ринок

В «Дії» можна придбати нові військові облігації «Євпаторія»

У застосунку «Дія» з’явилася можливість придбати нову військову облігацію — «Євпаторія».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що Мінфін 5 вересня випустив нові військові облігації на суму 3,5 млрд гривень. Середня ставка дохідності на первинних аукціонах за цими облігаціями встановлена на рівні 18,31%, а погашення за ними відбудеться 18 червня 2025 року.

Відповідно, такі військові ОВДП від сьогодні кожен громадянин може придбати в застосунку «Дія» під назвою «Євпаторія».

Крім того, користувачі у «Дії» можуть реінвестувати отримані від погашених військових облігацій кошти в нові облігації « Євпаторія ».

«На сьогодні майже 2 млн облігацій придбано саме через застосунок Дія. Вкладники успішно інвестують свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Нової Каховки, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а також АР Крим, а відтепер — Євпаторії», — йдеться в повідомленні.

Додається, що у 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету Мінфін залучив на суму понад 165 млрд гривень.

Щоб придбати облігацію, необхідно:

зайти у Дію;

на головному екрані натиснути на Військові облігації;

вибрати облігацію, партнера та кількість;

підписати та сплатити;

облігація протягом 3 днів з’явиться в застосунку.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.