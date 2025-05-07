В Держагентстві відновлення розповіли про хід робіт на одному з найдовших мостів на Київщини — Finance.ua
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В Держагентстві відновлення розповіли про хід робіт на одному з найдовших мостів на Київщини

Казна та Політика
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В Держагентстві відновлення розповіли про хід робіт на одному з найдовших мостів на Київщини
В Держагентстві відновлення розповіли про хід робіт на одному з найдовших мостів на Київщини
У Київській області продовжується відбудова мосту через річку Тетерів. Ця споруда була зруйнована під час бойових дій у березні 2022 року: одна залізобетонна прогонова будова зазнала значних ушкоджень, інші були частково пошкоджені.
Про це пише Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
В Держагентстві відновлення розповіли про хід робіт на одному з найдовших мостів на Київщини
Наразі повністю завершено демонтаж асфальтобетонного покриття, тротуарів, бар’єрного та перильного огородження, монолітної плити прогонових будов та системи водовідведення, пошкоджених залізобетонних прогонових будов та підферменників.
Також завершено влаштування металевих прогонових будов в прогонах 6−9. Наразі тривають роботи з піднімання прогону 3−6, ремонт та підсилення ригелів опор прогону 6−9, улаштування нових підферменників.
«Проводимо капітальний ремонт, щоб відновити стале транспортне сполучення через один з найдовших мостів в області», — зазначили в відомстві.
Довжина мосту складає понад 300 метрів. Він є критично важливим як для місцевих громад та економіки країни.
Капремонт триває в межах пілотного проєкту з відновлення 6 мостів у Київській області за підтримки UK Export Finance (UKEF).
За матеріалами:
Центр транспортних стратегій
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