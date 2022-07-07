В червні на одну реєстрацію нового авто припало 29 ввезених машин з пробігом: які авто в лідерах — Finance.ua

В червні на одну реєстрацію нового авто припало 29 ввезених машин з пробігом: які авто в лідерах Вчора 10:00 — Технології&Авто

Упродовж червня 2022 року українську прописку отримали 84,2 тис. бувших в експлуатації легковиків.

Про це повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з попереднім роком червневі реєстрації вживаних легкових авто, завезених з-за кордону, зросли на 135%, повідомляє Укравтопром.

Нагадаємо, в минулому місяці українці зареєстрували лише 2,9 тис. нових легкових автомобілів.

В результаті, реєстрації ввезених старих машин в 29 разів перевищили продажі нових.

Хто серед лідерів

Німецька марка Volkswagen вкотре стала лідером серед вперше зареєстрованих легкових авто з пробігом. За місяць українці поставили на облік 16,7 тис. вживаних фольксвагенів.

На другому місці Opel з показником 6,8 тис.шт.

Renault посіла третє місце — 6,7 тис. авто з пробігом.

Четвертою за популярністю стала Audi, б/в авто цієї марки вибрали 6 тис. українців.

Ford замикає п’ятірку лідерів з результатом 5,5 тис. машин.

Всього за шість місяців з початку року на українські номери перейшли 264,5 тис. вживаних легкових автомобілів, що на 35% більше, ніж у першому півріччі минулого року.

У червні на українському ринку нових легкових автомобілів було реалізовано 2,9 тис. машин. У порівнянні з попереднім місяцем, реєстрації нових легкових авто збільшились на 14 відсотків. Однак такий червневий результат є на 67% меншим ніж торік. Лідером ринку першого літнього місяця 2022 року стала марка Toyota.

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Нагадаємо, на думку експертів, через скасування безкоштовного розмитнення в Україні різко подорожчають автомобілі з пробігом.

Довідка Finance.ua:

Із 9 квітня по 30 червня українці змогли розмитнити безкоштовно 236 792 автомобілі. Загалом заощаджено 26,1 млрд гривень митних платежів.

Міністерство внутрішніх справ надало роз’яснення щодо відмінності національного посвідчення водія від міжнародного. Це два різні документи.



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