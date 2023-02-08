В Чернівецькій області продали спиртзавод майже за 2 мільйони гривень — Finance.ua

В Чернівецькій області продали спиртзавод майже за 2 мільйони гривень Сьогодні 11:10 — Фондовий ринок

У Чернівецькій області на онлайн-аукціоні продали Вашківський спиртзавод. Переможець — підприємство «Агропромпереробка», яке купило завод за майже два мільйони гривень.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

У січні стартова вартість спиртзаводу складала понад 3 мільйони 800 тисяч гривень. Втім аукціон не відбувся. На початку лютого завод повторно виставили на продаж, а його стартову вартість знизили на 50% — до 1,9 мільйона гривень.

На аукціоні були два учасники. Найбільшу суму — майже два мільйони гривень запропонувала фірма"Агропромпереробка". За даними порталу YouControl, це підприємство зареєстроване у Вінницькій області. Його власник Василь Гурко. Підприємство займається вирощуванням зернових, бобових культур та насіння олійних культур.

Площа земельної ділянки спиртзаводу — 9,5 тисяч метрів квадратних, а загальна площа приміщень — понад 19 тисяч квадратних метрів.

Переможець аукціону зможе підписати договір купівлі-продажу лише після повної сплати за об’єкт приватизації, прокоментувала Суспільному начальниця управління забезпечення реалізації повноважень Фонду держмайна в області Ірина Комаровська.

Основним видом діяльності спиртзаводу є виробництво органічних хімічних речовин. Втім інвестор на базі заводу може запустити виробництво іншої продукції, наприклад, кормів для тварин, рослинної олії, певних хімічних речовин.

Водночас покупець має виконати дві умови продажу:

протягом шести місяців не звільняти за рішенням власників або уповноважених ними осіб працівників підприємства;

погасити заборгованість спиртзаводу з заробітної плати, а також перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності.

Що відомо

Спиртзавод знаходиться за 40 кілометрів від Чернівців та близько 70 кілометрів від державного кордону України. Транспортна розв’язка дозволяє перевозити продукцію до обласних центрів заходу України, Румунії та Молдови через автотранспортні шляхи Р62, М19 та Н10.

В умовах воєнного стану приватизацію спростили та пришвидшили — терміни від оголошення аукціону до підписання договору не більше двох місяців. Якщо з першого разу лот не було продано, то допускається зниження стартової ціни — до 50%.

Наприкінці серпня президент підписав закон № 7451 щодо прискорення приватизації державного та комунального майна з метою релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави.

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