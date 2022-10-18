В BMW назвали дату відмови від механічних КПП — Finance.ua

В BMW назвали дату відмови від механічних КПП
Баварський автовиробник продовжить випускати механічні КПП щонайменше до 2030 року.
Йдеться про шестиступінчасті МКПП, які доступні в M-версіях моделей другої, третьої та четвертої серії.
За словами голови підрозділу BMW M Франка ван Міла, механічна КПП 一 це «вимираючий вид», але така опція все ще актуальна для покупців деяких «заряджених» версій авто.
Раніше в компанії також заявили, що продовжать виробництво бензинових двигунів з рядними шістьма циліндрами та V-подібною «вісімкою» до 2030-го. Після цього компанія планує перейти на продаж винятково електричних авто.
Електрифікація модельного ряду BMW вже розпочалася, і раніше компанія представила кілька повністю електричних моделей, враховуючи новий розкішний седан i7.
Збереження виробництва потужних двигунів та механічних КПП пояснюють попитом на такі опції з боку покупців BMW. При цьому інженери компанії пояснюють, що нові АКПП об’єктивно швидше перемикають передачі і дозволяють ефективніше використовувати двигун.
Ймовірно, останньою моделлю з АКПП буде спортивне купе M2, яке стане повністю електричним після 2029-го.
Пару тижнів тому у мережі опублікували фотографії нового покоління M2 перед жовтневою прем’єрою автомобіля.
Франк ван Міл підтвердив, що ця модель стане останньою в лінійці M, де використається монопаливний двигун внутрішнього згоряння.
Поділитися новиною