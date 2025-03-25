Крюківський вагонобудівний завод презентував перший плацкарт для «Укрзалізниці»: як виглядає (ФОТО) — Finance.ua

Крюківський вагонобудівний завод презентував перший плацкарт для «Укрзалізниці»: як виглядає (ФОТО) Сьогодні 23:15 — Технології&Авто

Крюківський вагонобудівний завод презентував перший плацкарт для «Укрзалізниці»: як виглядає (ФОТО)

Крюківський вагонобудівний завод провів випробування першого плацкартного вагону для «Укрзалізниці». В минулі роки підприємство займалося складанням та поставками таких вагонів тільки на експорт.

Про це йдеться в повідомленні КВБЗ.

Зазначається, що цей вагон зразка 2025 року принципово новий. Залишено лише кузов моделі 61−779. Що стосується ходових частин, гальмівного обладнання, систем життєзабезпечення, безпеки, внутрішнього інтер’єру — то це нові розробки.

КВБЗ вже має досвід складання і поставки плацкартних вагонів у минулі роки для замовників із Казахстану, Таджикистану тощо. Проте для «Укрзалізниці» плацкартні вагони не постачалися.

Чим відрізняються нові плацкартні вагони

На підприємстві зауважили, що нові вагони мають принципово новий інтер’єр у світлих кольорах, як і хотіли пасажири. Максимально застосовано матеріали із нержавіючої сталі, покращена оббивка полиць. Враховано побажання пасажирів щодо приватності — з’явилися повздовжні перегородки, які відділяють бокси від проходу. Для зручної подорожі пасажирів на верхніх полицях зменшено розмір багажної полиці, щоб людина могла сісти, скористатися столиком, який тут є і може слугувати для роботи з гаджетами, розміщення їжі та напоїв. Для пасажирів на нижніх полицях влаштовано затишний м’який куточок біля вікна, у спинці дивана є зручна газетниця, під полицею — місткий рундук. Ергономіка вагона — зручні драбинки для пасажирів на верхніх полицях, зігнуті поручні, перегородки, вбудовані ручки — усе це покликано зробити подорож для людей якомога зручнішою, а ще — порадувати око і підняти настрій. Усі пасажири плацкартного вагона матимуть індивідуальні світильники з регуляторами яскравості та можливістю змінювати кут їх нахилу, м’яким спектром освітлення, а також розетки з USB портами. Освітлення салону — у плацкартному вагоні немає коридора, а є наскрізний прохід. Він обладнаний суцільною світловою енергозберігаючою лінією.

Також зазначено, що у вагоні 58 пасажирських місць: дев’ять шестимісних боксів і один чотиримісний бокс. Бокових полиць у ньому немає, бо вагони мають віялові двері, що відкриваються в обидва боки. Залишок місця використано для облаштування шафи з полицями для зберігання чистої білизни чи ще якихось необхідних речей. У традиційних купейних вагонах такого немає.

Перший вагон успішно пройшов випробування за маршрутом Кременчук-Полтава-Кременчук.

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