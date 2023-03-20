В автомобілях General Motors з'явиться ChatGPT: як штучний інтелект допоможе водієві — Finance.ua

В автомобілях General Motors з'явиться ChatGPT: як штучний інтелект допоможе водієві Сьогодні 01:27 — Технології&Авто

В автомобілях General Motors з'явиться ChatGPT: як штучний інтелект допоможе водієві

Всього за кільки місяців ChatGPT став надпопулярним в усьому світі. Багато технологічних компаній впроваджують штучний інтелект у свою продукцію. Тепер же про колаборацію заявив і відомий автовиробник General Motors, який випускає легкові автомобілі та вантажівки під брендами Chevrolet, Cadillac, Buick та GMC.

Як повідомляє агентство Reuters , віцепрезидент General Motors Скот Міллер підтвердив, що компанія працює над впровадженням віртуального асистента для своїх машин.

Співпраця Microsoft та General Motors

Microsoft — одна з тих небагатьох компаній, яка приділяє велику увагу інтеграції сучасних технологій в автомобілі. У розробці знаходяться як мультимедійні системи, так і технології автономного керування і контролю батарей електрокарів.

Зараз Microsoft вирішили активно впроваджувати ChatGPT у свою продукцію та інвестують у чатбот кілька мільярдів доларів.

З General Motors компанія співпрацює з 2021 року. Тепер же це вилилося у надцікавий проєкт.

Відомо, що віртуальний помічник для автомобілів буде заснований на мовній моделі ChatGPT від OpenAI та хмарному сервісі Microsoft Azure.

При цьому асистент General Motors відрізнятиметься від ChatGPT та помічника Bing, оскільки буде орієнтований саме на завдання, які є актуальними для автомобілістів.

Поки не повідомляється, як називатиметься ця система і коли вона з’явиться в автомобілях, але вже відомо, якими основними функціями вона володітиме.

Як віртуальний асистент допомагатиме водієві

ChatGPT буде володіти багатьма корисними функціями. Пропонуємо ознайомитися з основними:

Нейромережа зможе пояснювати водієві нюанси роботи нових технологій авто або мультимедійної системи. Чатбот пояснить значення піктограм на панелі приладів, підкаже, що означає той чи інший сигнал на панелі. Чат допоможе налаштувати різні функції на кшталт дистанційного відкриття дверей гаража. Штучний інтелект зможе підказати водієві, що робити у складній ситуації, зокрема ДТП. Наприклад, якщо була пробита шина, система покаже навчальний ролик про те, як замінити колесо самостійно. Також система зможе прокласти шлях до ремонтної майстерні й так далі.

У перспективі нейромережа навчиться давати водієві поради на кшталт коли краще міняти гуму чи відвідати СТО.

А головне — все це керуватиметься голосом.

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