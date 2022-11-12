В австралійському Сіднеї на лінії метро вийшли перші безпілотні поїзди — Finance.ua

В австралійському Сіднеї на лінії метро вийшли перші безпілотні поїзди Сьогодні 01:28 — Технології&Авто

В австралійському Сіднеї на лінії метро вийшли перші безпілотні поїзди

В Австралії на лінію North West метро Сіднея (штат Новий Південний Уельс) вийшли перші чотири з 23 безпілотних поїздів, замовлених у 2019 році для ділянки City & Southwest — другої черги цієї автоматизованої лінії.

На цей час оператору метрополітену передано 20 вагонів, які до введення в експлуатацію мають пройти серію випробувань.

Зокрема, перевіряють бортові пристрої у статичному режимі, включаючи дисплеї для інформування пасажирів, гальма, функціонування освітлення та системи керування дверима.

Потім на спеціалізованих шляхах проводять динамічні випробування на прискорення, гальмування та рух із різною швидкістю.

До виходу на лінію пробіг кожного поїзда має становити не менше 500 км.

Безпілотні поїзди призначені для експлуатації в тому числі на новій ділянці City & Southwest, яка ввійде в дію у 2024 року. За 3 роки дії першої черги лінії North West по ній здійснено 50 млн поїздок.

Центр транспортних стратегій За матеріалами:

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