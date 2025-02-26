В Австралії заявили про наявність у країні рідкоземельних металів, необхідних Заходу — Finance.ua
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В Австралії заявили про наявність у країні рідкоземельних металів, необхідних Заходу

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В Австралії є рідкоземельні елементи, необхідні Заходу, і навички для їх економічного виробництва. Використовувати наявні ресурси набагато простіше, ніж розробляти нові в інших країнах.
Про це заявила генеральний директор компанії Lynas Аманда Лаказе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
«Кожен, хто оцінює цю галузь, знає, скільки часу минає від появи думки: „Хіба не було б здорово отримати трохи рідкісноземельних металів від X?“, хоч би де X був, до фактичної появи окремого продукту, який лежить у великому мішку, чекаючи на покупця», — сказала Лаказе.
Вона вважає, що для гарантованих поставок на Захід потрібно купувати продукцію Lynas. «У нас є ресурси і навички, що дають змогу ефективно переробляти ці ресурси», — сказала вона.
Компанія Lynas Rare Earths, найбільший у світі виробник рідкісноземельних металів за межами Китаю, повідомила про різкіше, ніж очікувалося, падіння прибутку в першому півріччі, спричинене низькими ринковими цінами через надлишкову пропозицію і більш високі операційні витрати.
Ринкові умови для рідкоземельних металів були складними протягом останніх кількох років, оскільки ціни впали. Але останніми днями намітилося поліпшення після того, як Китай опублікував проект реформ, який передбачає, що він консолідує свою галузь, сказала Лаказе.
Коментарі Лаказе прозвучали після того, як джерела повідомили, що було досягнуто домовленості про умови проєкту угоди щодо поставок Україною найважливіших корисних копалин до США в рамках планів президента Дональда Трампа щодо якнайшвидшого припинення війни з росією.
За матеріалами:
РБК-Україна
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