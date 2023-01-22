В Австралії запускають у виробництво електромобілі Toyota Land Cruiser та Hilux — Finance.ua
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В Австралії запускають у виробництво електромобілі Toyota Land Cruiser та Hilux

Технології&Авто
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В Австралії запускають у виробництво електромобілі Toyota Land Cruiser та Hilux
В Австралії запускають у виробництво електромобілі Toyota Land Cruiser та Hilux, Фото: carexpert.com.au
Позашляховик Toyota Land Cruiser 300 та пікап Hilux вперше отримають електричні версії. Їхнє виробництво стартує вже цього року в Австралії.
Про це повідомляє сайт Carexpert.
Випускати електромобілі Toyota Land Cruiser та Hilux буде фірма SEA Electric. Вона вже отримала замовлення на 8500 таких авто загальною вартістю 1 млрд австралійських доларів ($700 мільйонів). Виконати їх мають до 2028 року.
Пікап Toyota Hilux та позашляховик Land Cruiser оснащуватимуть силовою установкою SEA-Drive на 182 к. с. та 700 Нм. Запропонують версії моделей із заднім та повним приводом.
Фото: carexpert.com.au
Фото: carexpert.com.au
На вибір запропонують акумуляторні батареї ємністю 60 та 88 кВт∙год — запас ходу складе 260 та 380 км відповідно. Зарядити електромобіль Toyota на 80% у швидкому режимі можна буде за годину. Також з’явиться функція двонаправленої зарядки — можна буде заживити різне електроустаткування.
Електромобілі Toyota активно тестують. На випробуваннях прототипи вже пройшли близько 2,5 млн. км.
За матеріалами:
Фокус
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