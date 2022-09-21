В АРМА передали активи компанії російського мільярдера майже на 300 мільйонів — Finance.ua
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В АРМА передали активи компанії російського мільярдера майже на 300 мільйонів

Казна та Політика
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Прокуратура передала Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майно й корпоративні права на суму близько 300 мільйонів гривень, належні компанії російського мільярдера.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
«Подільською окружною прокуратурою міста Києва в управління АРМА передано арештовані корпоративні права російської компанії на суму близько 300 млн грн, а також комплекс приміщень загальною площею 5 тис. кв. м та понад 1,5 тис. га землі», — ідеться в повідомленні.
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Слідством встановлено, що в Києві та на території інших регіонів здійснює свою діяльність підприємство, кінцевим бенефіціарним власником якого є російський мільярдер, у зв’язку з чим наявний значний ризик у прийнятті керівництвом підприємства рішень на шкоду державній безпеці України.
За клопотанням прокуратури суд наклав арешт на корпоративні права цього підприємства у вигляді статутного капіталу розміром майже 300 млн грн, а також на комплекс приміщень і земельну ділянку.
Досудове розслідування проводиться за фактами здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, його окупаційною адміністрацією, спрямованої на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань і на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України (ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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