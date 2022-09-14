В АРМА передали 49 земельних ділянок, що належать громадянам рф — Finance.ua

В АРМА передали 49 земельних ділянок, що належать громадянам рф Вчора 19:15 — Казна та Політика

Прокурори Деснянської окружної прокуратури міста Києва передали в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів 49 земельних ділянок, які належать громадянам російської федерації.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Усі ділянки знаходяться у Київській області, їх загальна площа складає понад 500 га.

Слідством встановлено, що на території м. Києва функціонує підприємство, основним видом діяльності якого є надання в оренду земельних ділянок, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни рф.

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Отримуючи прибутки від оренди землі, власники цих ділянок перераховували частину коштів на рахунки своїх підприємств, зареєстрованих на території рф, та сплачували податки до бюджету країни-агресора, таким чином здійснюючи фінансування збройних сил рф та її збройної агресії проти України (ч. 1 ст.110-2 КК України).

Рішенням Деснянського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на 49 земельних ділянок в Київській області з одночасною передачею в управління АРМА.

У межах досудового розслідування тривають заходи щодо встановлення інших активів, об’єктів нерухомості, корпоративних прав та майна, що належить безпосередньо або через афілійованих осіб рф та її резидентам.

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