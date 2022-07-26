В Аргентині розробили проєкт криптобудинку, що майнитиме Bitcoin — Finance.ua

В Аргентині розробили проєкт криптобудинку, що майнитиме Bitcoin Вчора 18:32 — Фінтех і Картки

В Аргентині розробили проєкт криптобудинку, що майнитиме Bitcoin

Компанія Newlink Capital представила проєкт нового житлового комплексу в Буенос-Айресі Next Pampa 2.0 — будинок дозволить майнити криптовалюту та заощаджувати.

Навіщо купувати квартиру у Next Pampa 2.0? Ідея полягає в тому, що в підвалі будинку буде знаходитись ферма майнінгу Bitcoin, метою якої є отримання доходу для покриття витрат на утримання самої будівлі. Таким чином, майбутні жителі, за словами керівників компанії, не лише не платитимуть комуналку, а й ще й отримуватимуть прибуток від роботи майнінгу BTC.

Крім того, на даху будинку будуть встановлені сонячні панелі, що забезпечуватимуть всі квартири достатньою кількістю відновлювальної енергії.

За словами головного розробника Next Pampa 2.0, компанія Newlink Capital планує розробити бізнес-стратегію для отримання прибутків від майнінгу, навіть в умовах нестабільності на крипторинку. Представники Newlink Capital обчислять середню ціну BTC за останні 12 місяців, щоб базуючись на середньому показнику вартості масштабувати майнінгову ферму для покриття 100% витрат на будівництво.

Наразі невідомо чи можна буде оплатити покупку нерухомості у криптовалюті, втім, зважаючи на концепцію будинку, цифрові активи є пріоритетними для Newlink Capital. Тренд на купівлю нерухомості за віртуальні активи користується попитом в Україні. Так, нещодавно забудовник DIM відкрив можливість купівлі квартир за криптовалюту. На перших етапах прийматимуть USDC, USDT, BUSD та DAI. Також за криптовалюту можна купити нерухомість в Дубаї, Португалії та Бразилії.

Якщо хочете безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші, найкращим варіантом стане CoinBase. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.

noworries За матеріалами:

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