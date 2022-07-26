В Аргентині розробили проєкт криптобудинку, що майнитиме Bitcoin — Finance.ua
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В Аргентині розробили проєкт криптобудинку, що майнитиме Bitcoin

Фінтех і Картки
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В Аргентині розробили проєкт криптобудинку, що майнитиме Bitcoin
В Аргентині розробили проєкт криптобудинку, що майнитиме Bitcoin
Компанія Newlink Capital представила проєкт нового житлового комплексу в Буенос-Айресі Next Pampa 2.0 — будинок дозволить майнити криптовалюту та заощаджувати.
Навіщо купувати квартиру у Next Pampa 2.0? Ідея полягає в тому, що в підвалі будинку буде знаходитись ферма майнінгу Bitcoin, метою якої є отримання доходу для покриття витрат на утримання самої будівлі. Таким чином, майбутні жителі, за словами керівників компанії, не лише не платитимуть комуналку, а й ще й отримуватимуть прибуток від роботи майнінгу BTC.
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Крім того, на даху будинку будуть встановлені сонячні панелі, що забезпечуватимуть всі квартири достатньою кількістю відновлювальної енергії.
В Аргентині розробили проєкт криптобудинку, що майнитиме Bitcoin
За словами головного розробника Next Pampa 2.0, компанія Newlink Capital планує розробити бізнес-стратегію для отримання прибутків від майнінгу, навіть в умовах нестабільності на крипторинку. Представники Newlink Capital обчислять середню ціну BTC за останні 12 місяців, щоб базуючись на середньому показнику вартості масштабувати майнінгову ферму для покриття 100% витрат на будівництво.
Наразі невідомо чи можна буде оплатити покупку нерухомості у криптовалюті, втім, зважаючи на концепцію будинку, цифрові активи є пріоритетними для Newlink Capital. Тренд на купівлю нерухомості за віртуальні активи користується попитом в Україні. Так, нещодавно забудовник DIM відкрив можливість купівлі квартир за криптовалюту. На перших етапах прийматимуть USDC, USDT, BUSD та DAI. Також за криптовалюту можна купити нерухомість в Дубаї, Португалії та Бразилії.
Якщо хочете безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші, найкращим варіантом стане CoinBase. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.

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За матеріалами:
noworries
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