В Аргентині частково легалізували криптовалюти — Finance.ua

В Аргентині частково легалізували криптовалюти Вчора 07:34 — Фінтех і Картки

В Аргентині частково легалізували криптовалюти

Громадяни провінції Мендоза, що в Аргентині, тепер можуть сплачувати державні збори та податки за допомогою криптовалют.

У заяві від 27 серпня податкова адміністрація Мендози описала нову послугу крипто-платежів як таку, що виконує «стратегічну мету модернізації та інновацій», надаючи «платникам податків різні засоби для виконання своїх податкових зобов’язань». Сервіс офіційно розпочав роботу 24 серпня, але на цьому етапі для сплати податків він приймає лише стейблкоїни Tether (USDT).

Аргентинці зможуть вносити платежі через портал на сайті відомства за допомогою криптовалютних гаманців бірж Binance, Bybit і Ripio. Коли користувач обиратиме криптовалюту як спосіб оплати, система надсилатиме QR-код із конвертацією еквівалентної суми стейблкоїнів у песо. Коли платіж буде зарахованим, платник податків отримає квитанцію.

Нагадаємо, що криптовалютна біржа Binance на початку серпня анонсувала вихід нової картки для ринку Аргентини. Партнером компанії у цьому проекті стала платіжна система MasterCard. Ключова особливість проекту — миттєва конвертація криптовалюти у фіат в точці продажу. Для Binance Card передбачено кешбек у розмірі 8% від суми покупок.

Біржа Binance вважається найбільшою та найпопулярнішою у світі. 90 млн користувачів довіряють Binance. Платформа пропонує найнижчі комісії за транзакції, підтримку клієнтів 40 мовами, а також дає можливість торгувати на ходу. Будь-де, будь-коли.

noworries За матеріалами:

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