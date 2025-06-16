В Англії двох чоловіків засудили за крадіжку золотого унітазу за 6 млн дол. (фото) — Finance.ua

В Англії двох чоловіків засудили за крадіжку золотого унітазу за 6 млн дол. (фото) Сьогодні 17:43 — Світ

В Англії двох чоловіків засудили за крадіжку золотого унітазу за 6 млн дол. (фото)

Суддя виніс вирок двом чоловікам, які вкрали 18-каратний золотий унітаз Мауріціо Каттелана під час рейду 2019 року в Бленгеймському палаці в Англії.

Про це йдеться в пресрелізі Королівської прокуратури, пише Аrtnews

Що сталося

227-фунтовий унітаз під назвою «Америка» (2016) був розібраний під час п’ятихвилинного рейду лише через два дні після того, як його публічно виставили в Англії.

Витвір, який вперше з’явився в Музеї Гуггенхайма в Нью-Йорку кількома роками раніше, був представлений на виставці робіт художника в замку 18 століття та родинному будинку Вінстона Черчилля.

Джеймса Шина було засуджено за крадіжку до чотирьох років позбавлення волі, тоді як Майкл Джонс, який стежив за палацом, отримав 27 місяців ув’язнення.

«Враховуючи рівень планування, який дозволив здійснити рейд протягом п’яти хвилин, було незвично, що злочинці залишили після себе такий слід доказів. Від телефонних повідомлень до слідів ДНК, знайдених у викраденому автомобілі та на кувалді, використаній під час крадіжки зі зломом, ця величезна кількість доказів зрештою дозволила нам забезпечити винесення їм вироку», — йдеться у заяві Шана Сондерса з Королівської прокуратури.

Як це сталося

14 вересня 2019 року, близько 5-ї ранку, Шин та його спільники проїхали двома викраденими автомобілями через замкнені ворота палацу. Як зафіксовано камерами відеоспостереження, група використала кувалди та ломи, щоб увірватися до палацу та винести туалет. Потім вони завантажили його в кузов одного з автомобілів, перш ніж втекти.

Злочинці також обговорили виплату у розмірі 26 500 фунтів стерлінгів (34 500 доларів США) за кілограм викраденого золота.

До речі

Туалет, застрахований приблизно на 6 мільйонів доларів, досі не знайдено.

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